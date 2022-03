Szef Republiki Czeczeńskiej jest posiadaczem luksusowego Airbusa A319, który jest wart niemal 80 mln dolarów. Jest jego właścicielem od 2013 roku. Według ustaleń redakcji "Ukraińskiej Prawdy", Ramzan Kadyrow jest też posiadaczem willi w Dubaju.

Ramzan Kadyrow posiada luksusowego Airbusa

Według ustaleń ukraińskich dziennikarzy, Kadyrow w latach 2021-2022 odwiedził Zjednoczone Emiraty Arabskie 14 razy. Pokazują to lotnicze radary internetowe. Dziennikarze "Ukraińskiej Prawdy" ustalili, że za przeloty te odpowiada luksusowy Airbus A319 o wartości 80 mln dolarów - ustalili to na podstawie zdjęcia z wnętrza maszyny, która została opublikowana przez jednego z czołowych rosyjskich piosenkarzy. Jak się okazuje, wnętrze samolotu zaprojektowała jedna z najdroższych firm świata - British Winch Design, a samolot przywódcy został zarejestrowany nie w Czeczenii ale na Bermudach.

Nie ma wątpliwości co do tego, że Airbus należy do Kadyrowa. Z analizy lotów łatwo zauważyć, że jego stałym lotniskiem jest to w stolicy Czeczenii - Groznym. Loty samolotu pokrywają się także z wizytami Ramzana Kadyrowa u Władimira Putina w Moskwie.

Wielki majątek Ramzana Kadyrowa

Nasuwa się więc pytanie: skąd Szef Republiki Czeczeńskiej czerpie majątek? W 2011 roku dziennikarze zapytali Kadyrowa o źródło jego dochodów. Odpowiedział: "Allah daje. Nie wiem, skąd biorą się pieniądze" - podaje "Ukraińska Prawda". Poziom jego życia wciąż się poprawia, jednak kolejne pytanie, dotyczące jego dochodów, już nigdy nie padło.

"Ukraińska Prawda" zlokalizowała również luksusową willę Kadyrowa. Jak ustalono, dokładnie 26 lutego 2022 roku Airbus Kadyrowa wylądował w Dubaju, natomiast 23 lutego znany muzyk z Emiratów dodał w mediach społecznościowych zdjęcie, z podpisem: "Z wiceprezydentem Czeczenii". Widać na nim zastępcę Kadyrowa Adama Delimchanowa - to właśnie on ma kierować czeczeńskimi oddziałami, które wysłano do Ukrainy w nocy z 23 na 24 lutego 2022 roku.

Na tym właśnie zdjęciu, dziennikarze rozpoznali pięciogwiazdkowy hotel, który mieści się na Palmie Jumeirah w Dubaju. Na terenie tego właśnie hotelu, według źródeł "Ukraińskiej Prawdy", znajduje się willa Ramzana Kadyrowa. Pojawiali się tam również pozostali bliscy współpracownicy Kadyrowa. Sami dokumentowali wszystkie wizyty w mediach społecznościowych.

W sieci pojawiły się też zdjęcia, na których Zaur Tajmaschanow, jeden z czeczeńskich oficerów, pozuje na tle willi Kadyrowa. Na podstawie tych informacji, dziennikarze "Ukraińskiej Prawdy", ustalili, że willa Kadyrowa musi mieć numer 21. Tym samym, jest jednym z największych obiektów.