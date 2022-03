Projekt ukraińskiego parlamentu przewiduje, że w ciągu 48 godzin od wejścia w życie nowego prawa, majątek Cerkwi i Cyryla I w Ukrainie zostanie znacjonalizowany. Autorzy uzasadniają stworzenie ustawy jednoznacznie prowojenną postawą hierarchów rosyjskiego prawosławia. Z Moskwy płyną też sygnały, jakoby moskiewski patriarcha "błogosławił" inwazję Rosji w Ukrainie.

Cyryl I obarcza Zachód o wojnę w Ukrainie. "Próbuje uczynić z bratnich narodów wrogów"

Patriarcha Moskwy i Całej Rusi jako zwierzchnik rosyjskiego prawosławia obarczył odpowiedzialnością za rosyjską agresję "rusofobię Zachodu", a działania NATO określił jako agresywne. - Geneza konfrontacji leży w relacjach między Zachodem a Rosją. W latach 90. obiecano Rosji, że jej bezpieczeństwo i godność będą respektowane. Jednak w miarę upływu czasu siły jawnie uznające Rosję za swojego wroga zbliżały się do jej granic. Rok po roku, miesiąc po miesiącu, państwa członkowskie NATO zwiększały swoją obecność wojskową, nie zważając na obawy Rosji, że ta broń może pewnego dnia zostać użyta przeciwko niej - napisał Cyryl I w odpowiedzi na list sekretarza generalny Światowej Rady Kościołów, prawosławnego duchownego prof. Ioana Sauca.

- Co więcej, siły polityczne, których celem jest powstrzymanie Rosji, nie zamierzały walczyć z nią same. Planowały użyć innych środków, próbując uczynić z bratnich narodów - Rosjan i Ukraińców - wrogów. Nie szczędzili sił i środków, aby zalać Ukrainę bronią i instruktorami wojennymi. Jednak najstraszniejsza nie jest broń, lecz próba "reedukacji", mentalnego przerobienia Ukraińców i Rosjan mieszkających na Ukrainie na wrogów Rosji. Ten tragiczny konflikt stał się częścią zakrojonej na szeroką skalę strategii geopolitycznej, której celem jest przede wszystkim osłabienie Rosji - przekonywał patriarcha.

Cerkiew Prawosławna Ukrainy nawołuje do odchodzenia od zwierzchnictwa Rosji

Zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej Ukrainy metropolita Epifaniusz (Dumenko), zaapelował do ukraińskich wiernych, aby porzucili wspólnotę podlegającą kanonicznemu zwierzchnictwu Rosji, na rzecz Cerkwi Prawosławnej Ukrainy. Ta powstała w 2018 roku dzięki połączeniu Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego i Ukraińskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej. - Rosyjscy żołnierze zrzucają na was rakiety i bomby przy obłudnym błogosławieństwie Patriarchy Moskwy i całej Rusi Cyryl - podkreślał Epifaniusz.

Warto podkreślić, że inwazja Rosji w Ukrainie spotkała się z potępieniem najważniejszych prawosławnych duchownych, rzecz jasna za wyjątkiem Cyryla I. Bartłomiej I, patriarcha Konstantynopola, jednoznacznie wskazał, kto jest ofiarą rosyjskiej agresji. Z kolei zwierzchnik Cerkwi w Polsce, metropolita Sawa, zaapelował do patriarchy Cyryla, by ten wezwał do zakończenia wojny na Ukrainie. Postawę rosyjskich wojsk skrytykował także metropolita Eugeniusz z estońskiego kościoła prawosławnego.

Według szacunków z lutego 2020 r., za parafian Cerkwi Prawosławnej Ukrainy uznawało się 38,6 proc. mieszkańców Ukrainy. Wierni Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego stanowili 20,7 proc.

