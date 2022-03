Francja. Szef wywiadu wojskowego straci stanowisko. Jego służby nie przewidziały wojny w Ukrainie

Szef Dyrekcji Wywiadu Wojskowego, jednej z głównych francuskich służb wywiadowczych, straci stanowisko w najbliższych dniach - donosi francuski "L'Opinion". Ministerstwo obrony zarzuca generałowi Erikowi Vidaud "brak wiedzy w niektórych tematach" i "niewystarczające przekazywanie informacji".

Francja. Szef wywiadu traci posadę, bo nie przewidział wojny w Ukrainie

"Nasze służby twierdziły, że dokonanie inwazji na Ukrainę kosztowałoby Rosjan fortunę, i że mieli inne opcje" - przyznał w niedawnym wywiadzie dla dziennika "Le Monde" szef Sztabu Generalnego francuskiej armii generał Thierry Burkhard.

Zdaniem ekspertów błędne analizy wywiadu wojskowego są też efektem rosyjskich wpływów we Francji. "Istnieje pewien rodzaj putinofilii we francuskiej armii. Prędzej czy później trzeba będzie zająć się tym niewygodnym tematem" - mówiła w rozmowie z Polskim Radiem badaczka z uniwersytetu w Rennes, Cécile Vaissié. "Mamy wielu ekspertów wojskowych, często szkolonych w armii, którzy są w zaskakujący sposób niepoinformowani, a nawet przychylni Rosji" - zauważyła ekspertka.

Informator Agencji France-Presse komentuje, że faktycznie, sprawa ma szersze podłoże: "Nie możemy sprowadzić tej zmiany przywództwa wyłącznie do sytuacji na Ukrainie. To także kwestia reorganizacji całej służby".

"L'Opinion" przekazuje, że generał Vidaud dostał wypowiedzenie długoterminowe, zdecydował się jednak na natychmiastową rezygnację. Przewiduje się, że jego posadę obejmie teraz generał Jacques de Montgros.

Szef brytyjskiego cyberwywiadu: Ludzie Putina boją się powiedzieć mu prawdę

- Doradcy Putina boją się powiedzieć mu prawdę na temat przebiegu wojny na Ukrainie - mówi szef brytyjskiego cyberwywiadu, Jeremy Fleming. Takie deklaracje to rzadkość. Zwykle szefowie wywiadu unikają wystąpień publicznych. Teraz jednak szef GCHQ wyszedł z cienia. I podkreślił podczas przemowy w Australii, że, mimo iż rosyjski prezydent nie słyszy od ludzi ze swego otoczenia całej prawdy, to skala niepowodzeń jest zbyt duża, by Władimir Putin zakładał, że wszystko idzie zgodnie z planem.

- Patrzymy na rosyjskich żołnierzy, którym brakuje broni i morale, którzy odmawiają wykonywania rozkazów. Niszczą własny sprzęt, przypadkowo zestrzelili nawet własny samolot - wyliczał Jeremy Fleming. - Uważamy, że doradcy Putina boją się powiedzieć mu prawdę. Ale mimo wszystko tę sytuację, ten ogrom błędów, reżim z pewnością widzi jak na dłoni - dodał. Jeremy Fleming ostrzegł też, że Rosjanie szukają na Zachodzie celów do przeprowadzenia cyberataków.

Podobnie sytuację oceniają Amerykanie. Także według Białego Domu Putin nie słyszy całej prawdy. Agencja Associated Press, powołując się na odtajnioną ocenę amerykańskiego wywiadu, podała, że Władimir Putin nie jest informowany przez swoich doradców o rzeczywistej sytuacji w wojnie z Ukrainą. Prezydent Rosji ma czuć się przez nich zwodzony, w wyniku czego "istnieją stałe napięcia" między Putinem a przedstawicielami wojska i Ministerstw Obrony Rosji.