Rosjanie ostrzeliwują Ukrainę z Białorusi. "Nie można wykluczyć wejścia białoruskich wojsk"

W wypowiedzi dla ukraińskiej telewizji Denysenko podkreślił, że "w zasadzie ofensywa z terytorium Białorusi już się rozpoczęła". Doradca ministra twierdzi też, że w obecnej sytuacji "Łukaszenka nie jest gotowy do rozmieszczenia swoich sił lądowych w Ukrainie". Jego zdaniem presja Putina na władze w Mińsku jest tak duża, że "nie można wykluczyć wejścia białoruskich wojsk do Ukrainy".

Wojna w Ukrainie. Rosjanie atakują z Białorusi

Sztab Generalny Ukrainy przekazuje, że w Pińsku i Łunińcu na Białorusi widziano uzbrojone oddziały Wojska Powietrznodesantowego Federacji Rosyjskiej, jednak podejrzewa się, że te wycofały się z Ukrainy. Ma to służyć uzupełnieniu strat i zaopatrzenia, a także ewakuacji rannych i chorych. Część jednostek armii białoruskiej przedłużyła z kolei pobyt na poligonach.

"Na terytorium Republiki Białorusi zarejestrowano ruch sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Rosji, przypuszczalnie w celu przegrupowania jednostek, a także utworzenia rezerwy dla uzupełnienia strat w zasobach ludzkich, uzbrojeniu i sprzęcie grup działających w Ukrainie" - donosi z kolei agencja Ukrinform.

"Takie logistyczne działania zwiększają presję i pokazują trudności, jakie Rosja ma w reorganizacji swoich jednostek w obszarach spedycyjnych na Ukrainie" - analizuje z kolei Euromaidan Press.

Podczas ostatniego briefingu w Pentagonie John Kirby powiedział, że niespełna 20 procent wojsk, które Rosja zgromadziła w rejonie Kijowa, jest w trakcie przemieszczania albo powróciło na Białoruś w celu przegrupowania.

"Jednak żadne z tych jednostek nie powróciły do swoich garnizonów. Jeśli Rosja rzeczywiście chce doprowadzić do deeskalacji, to powinna wysłać ich do domów" - powiedział John Kirby. Rzecznik Pentagonu przypuszcza, że Rosja zechce użyć wycofanych spod Kijowa wojsk w innych częściach Ukrainy. Dotąd nie zaobserwowano jednak, by rozpoczęto ich dozbrajanie. Przesunięcia rosyjskich wojsk nie oznaczają też, że Kijów jest całkowicie bezpieczny.

"Kijów nadal jest atakowany - dochodzi do bombardowań, ostrzału artyleryjskiego i ataków rakietowych" - mówił John Kirby. Rzecznik Pentagonu ocenił, że Władimir Putin nie jest informowany przez swoich dowódców o rzeczywistej sytuacji na froncie w Ukrainie.