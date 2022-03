"Spiegel": Niemcy przedstawią Ukrainie listę 200 rodzajów broni do wyboru. Radary i mikrodrony

Część komentatorów krytykuje postawę Niemiec, które po wybuchu wojny nie zadeklarowały znaczącej pomocy militarnej dla Ukrainy. Jeszcze przed rosyjską napaścią niemieckie władze deklarowały chęć wysłania szpitala polowego, 100 tys. hełmów, negowali też ewentualne członkostwo Ukrainy w NATO.

Spiegel: Niemcy dostarczą broń Ukrainie. Wartą 308 mln euro

Krytycy zarzucali zachodniemu sąsiadowi Polski zbyt małe zaangażowanie, chociaż jest on jednym z ważniejszych producentów broni na świecie. Jest trzecim co do wielkości eksporterem.

Jak donosi "Spiegel" postawa Berlina może jednak ulec znaczącej zmianie. Według informacji tygodnika między niemieckimi i ukraińskimi władzami doszło do porozumienia. W ciągu kilku dni zaprezentowana ma być długa lista systemów uzbrojenia do wyboru. Na liście ma znajdować się 200 pozycji.

W wycenianej na 308 mln euro dostawie znaleźć się mają: urządzenia zwiadowcze (m.in. noktowizory i systemu radarowe) oraz mikrodrony zdolne do zagłuszania sygnału wrogich wojsk, np. poprzez odcięcie telefonii komórkowej. Na liście wsparcia znaleźć też ma się broń ręczna, a także kamizelki kuloodporne i hełmy.

Ukraina nie czeka. Samodzielnie kupiła broń od niemieckiego producenta

Brak politycznych decyzji przyczyną opóźnień?

"Welt", cytowany przez "Dziennik Gazetę Prawną" twierdzi z kolei, że niemieckie firmy zbrojeniowe były gotowe dostarczyć sprzęt niemal tuż po wybuchu wojny. Rheinmetall, jedna z większych firm zbrojeniowych, przez niemal miesiąc nie uzyskał jednak odpowiedzi od niemieckiego Ministerstwa Obrony. Możliwe więc, że to brak zielonego światła ze strony polityków, a nie brak możliwości niemieckich firm zbrojeniowych, jest powodem opóźnień.

Postawę Niemiec tłumaczyła pod koniec lutego ministerka obrony Christine Lambrecht. W wywiadzie dla "Welt am Sonntag" oświadczyła, że "dostawy broni nie byłyby w tej chwili pomocne. Zapowiedziała dostarczenie innego wsparcia wartego wysokości 5,3 mln euro.

Pod koniec ubiegłego tygodnia pojawiły się też doniesienia, że Ukraina kupuje niemiecką broń na własną rękę. Gazeta "Welt am Sonntag" informowała o zakupie 2650 granatników. Transakcji dokonano przed 18 marca.

