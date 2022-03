Zełenski: Przygotowujemy się do ataków Rosji na wschodzie kraju. Nie oddamy ani metra ziemi

Trwa 35. doba rosyjskiej agresji na Ukrainę. Twardy opór obrońców uniemożliwił Rosji zdobycie Kijowa. Jak donoszą wywiady, siły rosyjskie, pomimo ciężkich ostrzałów, wciąż nie odnotowały istotnych sukcesów militarnych. Choć wciąż trwają negocjacje pokojowe, prezydent Wołodymyr Zełenski podchodzi do nich bardzo sceptycznie. W opublikowanym w nocy przemówieniu mówił, że "to tylko słowa, nic konkretnego". O informacji strony rosyjskiej na temat wycofywania części wojsk spod Kijowa powiedział, że nie wierzy w takie zapewnienia. "Nie wierzymy nikomu, w żadne piękne słowa".

Zełenski: Zmniejszona aktywność Rosji pod Kijowem to nie efekt wycofania wojsk

Prezydent Ukrainy mówił, że ogłoszone przez Rosjan "zmniejszenie aktywności" w rejonie Kijowa i Czernihowa, to nie wycofanie wojsk, a skutek porażki poniesionej z rąk ukraińskich obrońców. W tym samym czasie, jak powiedział, Moskwa gromadzi siły przed kolejnymi atakami w Donbasie, na które przygotowują się Ukraińcy. - Niczego nie oddamy. Będziemy walczyli o każdy metr naszej ziemi, za każdego z naszych ludzi - zapewnił Wołodymyr Zełenski.

Zełenski w swoim przemówieniu podkreślił, że środa była dla niego dniem wielu rozmów na poziomie dyplomatycznym. Najważniejszą kwestią podejmowaną w rozmowach z zachodnimi przywódcami były broń dla Ukrainy, nowe sankcje przeciwko Rosji i finansowe wsparcie. Prezydent Ukrainy wspomniał, że rozmawiał przez godzinę ze swoim odpowiednikiem ze Stanów Zjednoczonych, Joe Bidenem i była to bardzo konkretna rozmowa. Zełenski podziękował Amerykanom za bilion dolarów wsparcia humanitarnego i 500 mln dolarów wsparcia państwowego budżetu.

Negocjacje Rosja-Ukraina. Kolejna runda w piątek 1 kwietnia

Wtorkowe negocjacje w Stambule były pierwszym od niemal trzech tygodni osobistym spotkaniem obu stron. Tureckie władze twierdzą, że w trakcie rozmów osiągnięto największy jak do tej pory postęp od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najtrudniejsze kwestie miałyby wkrótce zostać omówione przez ministrów spraw zagranicznych obu krajów.

Podczas wtorkowych rozmów pokojowych w Stambule omówiony został m.in. los Donbasu - podaje Agencja Reutera. Ukraina dążyła do zawieszenia broni bez narażania terytorium lub suwerenności, choć zaproponowała przyjęcie neutralnego statusu w zamian za gwarancje bezpieczeństwa. Rosja sprzeciwia się przyłączeniu Ukrainy do kierowanego przez USA sojuszu wojskowego NATO.

Wysoki rangą ukraiński negocjator powiedział, że rozmowy zostaną wznowione w piątek w formule online.

Doradcy Putina ze strachu mieli nie mówić mu prawdy. "Uporczywe napięcie"

