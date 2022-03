Francja. Marine Le Pen skraca dystans do Emmanuela Macrona [SONDAŻ]

We Francji zbliżają się wybory prezydenckie. Głównymi faworytami są urzędujący prezydent Emmanuel Macron i przedstawiciela prawicy Marine Le Pen. Ostatnie sondaże pokazują, że Le Pen zbliżyła się do prezydenta Francji i zmniejszyła dystans z 22 do 5 punktów procentowych.

3 fot. AP/KaK Otwórz galerię Na Gazeta.pl