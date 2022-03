Władimir Putin nie ufa swojemu MON? Wywiad USA: Doradcy boją się mówić mu prawdę

Agencja Associated Press, powołując się na odtajnioną ocenę amerykańskiego wywiadu podała, że Władimir Putin nie jest informowany przez swoich doradców o rzeczywistej sytuacji w wojnie z Ukrainą. Prezydent Rosji ma czuć się przez nich zwodzony, w wyniku czego "istnieją stałe napięcia" między Putinem, a przedstawicielami wojska i Ministerstw Obrony Rosji.

Rosja. Władimir Putin nie ufa Ministerstwu Obrony. "Czuł, że wojsko rosyjskie wprowadziło go w błąd"

Władimir Putin miał być też nieświadomy tego, że w wojnie w Ukrainie wykorzystywani są żołnierze poborowi. Polityk miał też nie mieć pełnego dostępu do skali szkód, jakie pojawiły się w rosyjskiej gospodarce z powodu sankcji nałożonych przez Zachód. Wysoki rangą urzędnik amerykańskiego wywiadu przyznał w rozmowie z AP, że jest to dowód na "jasny rozkład przepływu precyzyjnych informacji do prezydenta". Stwierdził też, że taka niewiedza Putina oznacza to, że jego doradcy "boją się mu mówić prawdę".

O tym, że Władimir Putin otrzymuje od swoich doradców fałszywe informacje o przebiegu wojny w Ukrainie mówi też telewizja CNN. Amerykański wywiad przekazał w rozmowie ze stacją, że wszystkie dowody wskazują na to, że prezydent Rosji zdał już sobie sprawę z dezinformacji. To natomiast miało doprowadzić do konfliktu z najbliższymi dotąd współpracownikami.

- Mamy informacje, że Putin czuł, że wojsko rosyjskie wprowadziło go w błąd. Obecnie utrzymuje się napięcie między Putinem a Ministerstwem Obrony, wynikające z braku zaufania Putina do kierownictwa MON - powiedział CNN anonimowo jeden z amerykańskich urzędników. - Putin nie wiedział, że jego wojsko wykorzystuje i traci poborowych na Ukrainie - dodał, potwierdzając tym samym doniesienia AP. Przyznał też, że przypadków niedoinformowania Putina jest więcej, ale ze względu na tajność tych informacji, nie zostaną one podane.

Według wywiadu te wiadomości pozwalają zrozumieć, dlaczego Władimir Putin odrzuca propozycje dyplomatyczne i długo wierzył w to, że rosyjskie wojsko będzie w stanie szybko pokonać Ukrainę.

