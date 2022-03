Niemiecka Kolonia usuwa katedrę z logo miasta. "Die Welt": Druzgocący znak

Więcej informacji z całego świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl



Kolonia planuje zmienić logo miasta. Teraz grafika przedstawia dwie wieże katedry. Oficjalnie ma chodzić o "nowocześniejszą estetykę". O sprawie informuje "Die Welt". Gazeta spekuluje, że poza odświeżeniem designu, chodzi tu też o zrezygnowanie z symboliki nawiązującej do chrześcijaństwa.

REKLAMA

"Kościół i chrześcijaństwo jawią się jako uciążliwość, która może spowodować obrazę. To jest katastrofalne" - ocenia dziennik.





Zobacz wideo Banachewycz: Niemcy na razie prezentują postawę niegodną przywództwa w Europie

Niemiecka Kolonia usuwa katedrę z logo. "The Welt": Druzgocący znak



Rzecznik kolońskiego ratusza wyjaśnił w rozmowie z radiem WDR, że celem władz miasta jest wyłącznie "uproszczenie logo". Stwierdził, że obecne jest niedostosowane do wymagań związanych z obszarem cyfrowym.

- Obecne logo jest zbyt złożone - tłumaczył rzecznik.

Ale katedra faktycznie zniknie. Nowy projekt zawiera wyłącznie napis "Miasto Kolonia" obok czerwonego, dwugłowego orła.

Niemcy. Olaf Scholz do Władimira Putina: Nie waż się tego zrobić

"To druzgocący znak" - ocenia niemiecki dziennik.

"Przesłanie brzmi: to, co symbolizuje katedra, czyli kulturę zachodniego chrześcijaństwa jako takiego, a kościół katolicki w szczególności, jest obecnie najwyraźniej postrzegane przez administrację miasta jako szkodliwe dla jego wizerunku" - można przeczytać na stronach "The Welt".

"Każdy, kto wymazuje katedrę w Kolonii, kochaną i podziwianą także przez nie-chrześcijan, przenosi ją w cień, w obszar kontrowersji i potencjalnego sporu, (…) bo komuś może ona przeszkadzać" - podkreślają dziennikarze.

Zdaniem gazety, chrześcijaństwo jest bardzo ważnym elementem tożsamości Kolonii.

"Bogate dziedzictwo historyczne, kulturowe i religijne Kolonii nie stoi na przeszkodzie wielkiej otwartości i chęci nawiązania dialogu. Nie bez powodu także przewodniczący wspólnoty synagogalnej w Kolonii Abraham Lehrer opowiedział się za zachowaniem iglic katedry w logo miasta" - pisze gazeta.

Niemcy ogłosiły stan ostrzegawczy. Rząd apeluje, aby oszczędzać gaz