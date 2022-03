Przeczytaj obszerną rozmowę o politycznej drodze Władimira Putina i kulisach władzy na Kremlu z prof. Robertem Servicem. Tylko na Gazeta.pl

Od ponad miesiąca cały świat, ze szczególnym uwzględnieniem Zachodu, zastanawia się, dlaczego rosyjski dyktator zdecydował się zaatakować Ukrainę i co konkretnie planuje dzięki trwającej od 24 lutego inwazji osiągnąć. Wiadomo, że pierwotny plan Kremla, a więc błyskawiczne opanowanie ukraińskiej stolicy i zainstalowanie tam marionetkowego rządu, spalił na panewce. Wojna się jednak nie skończyła. Co nadal napędza Putina do mordowania ukraińskich cywilów i dewastowania kolejnych miast?

Zobacz wideo Co tak naprawdę kieruje Władimirem Putinem? Skąd wzięła się jego obsesja odnowienia rosyjskiej potęgi?

Myślę, że potężny wpływ na Putina ma jego przeszkolenie w KGB

- mówi w rozmowie z Gazeta.pl prof. Service, autor książki "Na Kremlu wiecznie zima. Rosja za drugich rządów Putina", wydanej w Polsce pod koniec stycznia tego roku. Brytyjski historyk i sowietolog zagłębia się w historię KGB, żeby pokazać, co powodowało i powoduje Putinem.

Na jego oczach (KGB – przyp. red.) rozpadała się partia komunistyczna, resorty gospodarcze, wreszcie również armia. KGB było jedyną potężną agencją państwową, która przerwała tamten czas nienaruszona

- relacjonuje. I dodaje:

Nie chodzi nawet o same struktury, ale o ideologię. O siłę i prawo agencji wywiadowczej do infiltrowania społeczeństwa. O ideę, w myśl której służba bezpieczeństwa jest centralnym ośrodkiem patriotycznej orientacji całego narodu. Tym przekonaniem jest przesycona dusza Putina

Prof. Service wskazuje, że przez dwie dekady na szczytach władzy Putin przeszedł zasadniczą metamorfozę. Pozbył się ze swojego otoczenia silnych osobowości, które miały odwagę wyrażać odmienne opinie, ale też mocno stracił na geopolitycznym wyczuciu.

Dawniej, we wczesnych latach dwutysięcznych, był wszechstronnym, myślącym strategicznie geopolitykiem. Ale stracił to wszystko wraz z upływem czasu

- konstatuje brytyjski uczony.