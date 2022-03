BBC: Rosja płaci tysiące dolarów syryjskim bojownikom walczącym w Ukrainie

Więcej na temat wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

BBC dotarło do informacji o wynagrodzeniach ochotników z Syrii, który przyłączyli się do rosyjskiej armii podczas ataku na Ukrainę. Brytyjska telewizja podaje, że wynagrodzenie syryjskich bojowników wynosi około 6,5 tys. dolarów miesięcznie. A ile zarabiają rosyjscy żołnierze biorący udział w wojnie w Ukrainie?

BBC informuje, ile Rosja płaci bojownikom z Syrii

Dziennikarzom udało się dotrzeć do jednego z takich żołnierzy. Mężczyzna zgłosił się na ochotnika do udziału w wojnie w Ukrainie. Powiedział BBC, że Rosja "pomaga biednym Syryjczykom, których nie stać nawet na jedzenie". W Syrii Rosjanie uruchomili 14 ośrodków rekrutacyjnych, gdzie ochotnicy mogą się zgłaszać do walki w Ukrainie.

Bojownik, do którego dotarła brytyjska telewizja, przyznał, że jego motywacją były zarobki. Jego bliskim miał się ten pomysł nie podobać. Źródło BBC twierdzi, że zna co najmniej 200 Syryjczyków, którzy też zgłosili się na ochotników do rosyjskiego wojska.

Baszar el-Asad, prezydent współpracującej z Rosją Syrii zapowiedział, że na Ukrainę może przyjechać nawet 40 tys. ochotników z jego kraju.

Rosjanie wyznaczyli też stawkę za śmierć Syryjczyków. Żołnierz, do którego dotarło BBC, stwierdził, że w razie jego śmierci w trakcie wojny w Ukrainie, jego bliscy dostaną rekompensatę w wysokości. 48,5 tysiąca dolarów.

Wojna w Ukrainie. Rosja przycina pensje żołnierzy, Zełenski ogłasza podwyżki

A ile na wojnie zarabiają żołnierze z Rosji? Matka jednego z żołnierzy kontraktowych opowiedziała "Nowej Gazecie", że jej synowi obiecano pensję w wysokości 45 tysięcy rubli - około 1700 zł. Po podpisaniu kontraktu we wrześniu 2021 roku otrzymywał zaledwie połowę tej sumy, a z czasem pensja wciąż była obniżana. Kreml stworzył też dokument określający kwoty rekompensat dla żołnierzy i ich rodzin - rodziny wojskowych, którzy zginęli na wojnie w Ukrainie, mają dostać po 5 milionów rubli. Ranni żołnierze mogą liczyć na 3 miliony rubli.

Ukraińscy żołnierze po rozpoczęciu wojny otrzymali natomiast podwyżki. Wcześniej przeciętna pensja w wojsku wynosiła 17 tys. hrywien, a zatem w okolicach 2,3 tys. zł. Bohaterska walka ukraińskiej armii zmotywowała prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do wprowadzenia sporych podwyżek - teraz żołnierze z Ukrainy mają zarabiać 100 tys. hrywien, a to w przeliczeniu nawet 14 tys. zł. Informował o tym serwis "The Kyiv Independent".

