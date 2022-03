Rosjanie zgłaszają nieprzygotowanie. Czołgi zakrywają gałęziami i dywanami. Ekspert: Lepsze to niż nic

Mimo że Rosjanie mają znaczną przewagę militarną nad Ukrainą, to ich przygotowanie do walki jest zdecydowanie na gorszym poziomie. Szczególnie jest to widoczne w sposobie kamuflowania czołgów. Eksperci podkreślają, że kamuflaż jest niezwykle istotnym elementem walki.

Rosjanie przykrywają czołgi gałęziami, słomą i dywanami

W sieci pojawiło się wiele nagrań ujawniających brak przygotowania rosyjskich oddziałów do walk, a "The Washington Post" określił je jako "amatorskie". Jednym z takich przykładów jest okrycie przez rosyjskich wojskowych wozów opancerzonych czymś, co przypomina sadzonki sosny.

Mike Jason, emerytowany oficer wojskowy armii amerykańskiej, który służył w Iraku i Afganistanie powiedział dziennikowi, że jest to jednak "lepsze niż nic", jednak podkreślił, że potwierdza to, że żołnierzom brakuje podstawowych umiejętności kamuflażu. Ekspert dodał, że jednostki ukraińskie wykorzystują do ukrywania swoich pojazdów siatek maskujących oraz listowia, które zmienia kształt pojazdu.

Rosjanie swoje czołgi przykrywają także sianem zebranym z pola i kładą je na dachach pojazdów lub okrywają je dywanami oraz innymi ciężkimi materiałami. Zdaniem eksperta wykorzystywanie tych materiałów ma na celu zredukowanie lub zniekształcenie sygnatur cieplnych, aby utrudnić Ukraińcom namierzenie celów. Jednak Jason podkreśla, że doświadczony zwiadowca będzie wykorzystywać celownik termowizyjny i lornetkę, aby prawidłowo wychwycić wroga, więc te zabiegi nie są wystarczająco skuteczne.

Rob Lee, ekspert wojskowy i starszy pracownik Instytutu Badań Polityki Zagranicznej twierdzi, że "nierówne stosowanie przez (Rosjan-red.) kamuflażu na Ukrainie może wskazywać na brak przygotowania dowódców i nieprzekazanie wskazówek dla podwładnych lub świadczyć o ich nadmiernej pewności, że ta walka będzie łatwa, a ukraiński rząd szybko upadnie".

Brak specjalnego sprzętu do kamuflażu potwierdza wcześniejsze tezy ekspertów, którzy podkreślali, że Rosjanie są nieprzygotowani do walki i nie przewidzieli, że wojska ukraińskie będą gotowe na ich atak.

