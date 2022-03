Do Izium we wschodniej Ukrainie, pomiędzy Ługańskiem a Charkowem, dostali się rosyjscy żołnierze i całkowicie odcięli miasto. Miało się im to udać dzięki wskazaniu niechronionej drogi przez Anatolija Fomyczewskiego, deputowanego rady miejskiej.

