Wojna w Ukrainie. "Apokaliptyczna pustynia" w Irpieniu. Nie widać i nie słychać nikogo

Władze ukraińskie przekazały informacje o odzyskaniu kontroli nad miastem Irpień pod Kijowem, o które przez miesiąc toczyły się zacięte walki. Agencja UNIAN opublikowała film z przedmieść stolicy, nakręcony przez ukraińskiego operatora Jurija Hruzinowa. Widać na nim ciała leżące na ulicach, samochody porzucone na środku dróg i pod blokami, czarne ściany domów i mieszkań, resztki szyb w oknach i gruzy. Jedyne dźwięki wydają kołyszące się na wietrze bramy i kilka psów przebiegających przez ulicę.

REKLAMA

Ze względu na drastyczne ujęcia pojawiające się w filmie Hruzionwa, zdecydowaliśmy o zamieszczeniu jedynie kadrów pokazujących miasto. Poniżej znajduje się także film ukazujący, jak wygląda obecnie jeden z uniwersytetów w Irpieniu.

O wyzwoleniu Irpienia poinformował na Telegramie mer Ołeksandr Markuszyn. "Mamy dziś dobrą wiadomość - Irpień został wyzwolony" - napisał. "Rozumiemy, że będzie więcej ataków na nasze miasto i będziemy go odważnie bronić". Po odzyskaniu kontroli mają się także rozpocząć akcje poszukiwania zaginionych i identyfikacji zabitych.

Zobacz wideo Włodzimierz Czarzasty: Jestem za tym, żeby wprowadzić zakaz wjazdu Rosjan na teren Unii Europejskiej

Wojna w Ukrainie. Trwa wycofanie się części wojsk rosyjskich spod Kijowa

Doradca ukraińskiego prezydenta, Ołeksij Arestowycz, poinformował, że obserwowane jest wycofywanie się części rosyjskich oddziałów spod Kijowa. Mają one być przerzucane do obszarów walk w Donbasie. Nie oznacza to jednak całkowitego wycofania się rosyjskich żołnierzy spod stolicy - część sił pozostała pod Kijowem i dalej blokuje ukraińską armię.