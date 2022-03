Czechy. Polak zginął na stoku narciarskim w Karkonoszach. Zderzył się z innym narciarzem

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 28 marca ok. godz. 11 w czeskich Karkonoszach. Na czerwonej trasie zjazdowej w Planie nad Szpindlerowym Młynem zderzyło się dwóch narciarzy. Jeden z nich, mimo reanimacji i akcji ratunkowej, zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. O śmierci 50-latka poinformowała dzień później, we wtorek 29 marca, czeska "Horska Slużba", którą cytują lokalne portale.

Czechy. Polak zginął na stoku narciarskim w Karkonoszach. Drugi mężczyzna trafił do szpitala

- Po przybyciu na miejsce dowiedzieliśmy się, że obaj narciarze odnieśli poważne obrażenia, a jeden z nich, mężczyzna narodowości polskiej, był nieprzytomny - relacjonował w rozmowie z lokalnymi mediami ratownik Jan Kral.

Reanimacja Polaka trwała aż do przybycia śmigłowca z opieką medyczną. Lekarz ostatecznie stwierdził śmierć 50-latka. Drugi mężczyzna, w tym samym wieku, co ofiara, został unieruchomiony i przetransportowany do szpitala w Vrchlabi w północnych Czechach. Doznał urazu twarzy i pleców.

To pierwszy w tym sezonie śmiertelny wypadek na stoku w Czechach

Według czeskiej państwowej agencji informacyjnej (CTK - Ceska tiskova kancelar), w tym sezonie zimowym jest to pierwszy śmiertelny wypadek na stoku - podaje CNN Prima News. Ratownicy nakłaniają narciarzy do przestrzegania zasad bezpiecznej jazdy na nartach. "Zauważyliśmy, że wraz ze spadkiem liczby narciarzy na stokach, ludzie zaczęli jeździć szybciej" - mówił Pavel Jirsa, szef Karkonoskiego Ratownictwa Górskiego.

