Ukraina domaga się misji ONZ w Czarnobylu. Ma "zapobiec zagrożeniu kolejną katastrofą nuklearną"

Ukraina chce, aby ONZ wysłała swoją misję do strefy czarnobylskiej. "Ma to zapobiec zagrożeniu kolejną katastrofą nuklearną w Europie" - mówi ukraińska wicepremier Iryna Wereszczuk. Elektrownia w Czarnobylu jest okupowana przez rosyjską armię, a nieopodal niej znajduje się skład broni. Wereszczuk podkreśla, że Rosjanie lekceważą procedury bezpieczeństwa, co stwarza ogromne zagrożenie.

