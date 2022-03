Wojna w Ukrainie. Ukraiński Sztab Generalny: Rosjanie wycofują część wojsk z dwóch obwodów

Rosjanie spotykają się z dużym oporem Ukraińców. Wieści o tym dotarły do żołnierzy z Obwodu Kaliningradzkiego, którzy mieli odmówić wykonania rozkazów w związku z obawami o wysłanie ich do Ukrainy. O kolejnych problemach rosyjskiej armii informuje z kolei Ukraiński Sztab Generalny.

Wojna w Ukrainie. Rosja wycofuje oddziały z dwóch obwodów

Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że Rosja częściowo wycofuje swoje siły z obwodów kijowskiego i czernihowskiego. Jak czytamy w komunikacie Sztabu Generalnego - przeciwnik wycofuje część swoich oddziałów z terytoriów obwodów czernihowskiego i kijowskiego. Ma to być znacząca i długoterminowa zmiana strategii wobec porażki ofensywy na Kijów.

Jednocześnie jednak trwają ostrzały i oblężenie samego Czernihowa, zachowane są pozycje Rosjan w okolicach podkijowskiej miejscowości Browary. Ponadto, jak czytamy, na poleskim odcinku działań - częściowo siły rosyjskie są przegrupowywane i wycofywane na terytorium Białorusi. Na innych odcinkach frontu nie zaszły znaczące zmiany.

Wojna w Ukrainie. W Irpieniu zniszczono 50 proc. zabudowań

Rosjanie zapowiedzieli, że skupią się na wschodniej części Ukrainy. Działania Rosjan skomentował już Joe Biden

Rosyjskie ministerstwo obrony zapowiedziało ograniczenie działań wojennych w dwóch ukraińskich obwodach w celu, jak to określono - zwiększenie wzajemnego zaufania podczas rozmów pokojowych. Generał Siergiej Rudskoj ogłosił, że w piątek 25 maja zakończono "pierwszy etap" rosyjskiego planu wojskowego, a główny nacisk będzie teraz kładziony na wschodnią Ukrainę.

Wycofanie się wojsko rosyjskich spod Kijowa zdążył już skomentować prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden. - Poczekajmy na to co zrobią. A w międzyczasie zamierzamy nadal utrzymywać silne sankcje i nadal będziemy dostarczać ukraińskiemu wojsku uzbrojenie niezbędne do samoobrony. I nadal będziemy uważnie obserwować, co się dzieje - powiedział Biden i podkreślił też, aby nie popadać w huraoptymizm związany w ewentualnym końcem wojny w Ukrainy.

