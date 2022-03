Włochy. 13-letnia siostra Poliny zdrowieje w szpitalu w Rzymie. Nie wie, że jej rodzina nie żyje

Zobacz wideo Kijów. Służby ratują ocalałych z ostrzelanego budynku w rejonie obołońskim

Brytyjska sieć telewizyjna ITV News wyemitowała reportaż na temat 13-letniej Sofii. Brat i siostra dziewczynki, a także jej rodzice byli jednymi z pierwszych ofiar wojny w Ukrainie.

Włochy. 13-latka, która przeżyła atak Rosjan, dochodzi do zdrowia w szpitalu w Rzymie

Sofia powraca do zdrowia w szpitalu pediatrycznym w Rzymie. Gdy na początku wojny jej rodzina została ostrzelana przez rosyjskich dywersantów, pocisk trafił w szyję 13-latki. Początkowo dziewczynka trafiła na oddział intensywnej terapii znajdujący się w piwnicy szpitala w Kijowie, jednak lekarze nie dawali jej szans na przeżycie, jeśli nie zostanie przeniesiona. Dziewczynce pomogła ukraińska kobieta Alla Melnyczuk z organizacji charytatywnej "Matka i dziecko", która zaaranżowała ewakuację. - Kiedy dotarła do szpitala św. Rafała w Rzymie, była ledwie przytomna i mogła poruszać jedynie swoimi oczami - słyszymy w materiale.

Wojna w Ukrainie. "Śmierć dziecka jest najstraszliwszą rzeczą. To teraz nasza rzeczywistość"

W reportażu widzimy uśmiechniętą Sofię wraz z jej babcią, siedzące w szpitalnej sali. Okazuje się jednak, że dziewczynce nadal nie przekazano tragicznych wieści. Jej powrót do zdrowia jest jednym promykiem nadziei dla jej babci Swietłany.

- Śmierć dziecka jest najstraszliwszą rzeczą. To teraz nasza rzeczywistość. Czuję się szczęśliwa, że jedno z moich wnucząt przeżyło. Myślę, że ona [Sofia - red.] wszystko rozumie. Jak na razie to zakazany temat, nie poruszamy go. Rozmawiamy o samych miłych sprawach, słuchamy razem muzyki, oglądamy kreskówki. Marzymy o chwili, kiedy wojna się skończy i będziemy mogły wrócić do domu - mówi kobieta.

Kijów. Rodzina próbująca ewakuować się z miasta, została ostrzelana przez Rosjan

26 lutego sekretarz Rady Miejskiej Kijowa Wołodymyr Bondarenko przekazał na Facebooku, że w wyniku ataku rosyjskich dywersantów na stolicę Ukrainy zginęli rodzice wraz z 10-letnią córką Poliną, natomiast rodzeństwo dziewczynki trafiło do szpitala. Niestety pięcioletni Siemion również nie przeżył - chłopiec zmarł 4 marca. Rodzina próbowała uciec przed inwazją Rosjan. Gdy jechała przez północno-zachodnie przedmieścia Kijowa, jej samochód został ostrzelany.