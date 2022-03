Cztery kolejne kraje UE wydaliły rosyjskich dyplomatów. "Ograniczamy obecność rosyjskiego wywiadu"

Cztery kolejne państwa Unii Europejskiej poszły za przykładem Polski i zdecydowały się wyrzucić przedstawicieli rosyjskiej ambasady w swoim kraju. Na taki ruch zdecydowały się Belgia, Czechy, Holandia oraz Irlandia. W sumie do Rosji muszą wrócić aż 72 osoby, a doliczając do tego te przebywające do niedawna w naszym kraju, już 107 rosyjskich dyplomatów zostało zmuszonych do opuszczenia Europy.

Belgia i Holandia wyrzuciły odpowiednio 21 i 17 rosyjskich dyplomatów

Belgia wydaliła 21 rosyjskich dyplomatów za szpiegostwo i stwarzanie zagrożeń dla bezpieczeństwa - przekazała Agencja Reutera, powołując się na belgijską agencję prasową, która nie podała źródła informacji. Według rzecznika belgijskiego MSZ, 21 wspomnianych Rosjan pracowało w ambasadzie Moskwy w Brukseli i konsulacie w Antwerpii. Wszyscy byli akredytowani jako dyplomaci, ale pracowali nad operacjami szpiegowskimi.

Na równie zdecydowany krok postawiła Holandia, która wydaliła 17 rosyjskich agentów wywiadu, którzy zostali akredytowani jako dyplomaci, na podstawie informacji z jej własnych służb bezpieczeństwa - przekazało tamtejsze ministerstwo spraw zagranicznych. - Powodem tej decyzji są informacje (...) pokazujące, że osoby, o których mowa, akredytowane jako dyplomaci w rosyjskich przedstawicielstwach w Holandii, są potajemnie aktywni jako oficerowie wywiadu - powiedział minister spraw zagranicznych Wopke Hoekstra.

Czechy i Irlandia nie były już tak zdecydowanie, ale nasi południowi sąsiedzi już rok temu wstrząsnęli rosyjską ambasadą w Pradze

Irlandia wydaliła czterech wyższych urzędników ambasady rosyjskiej o opuszczenie kraju. "Departament Spraw Zagranicznych wezwał ambasadora Rosji do Iveagh House (siedziba Departamentu Spraw Zagranicznych), aby poinformować go, że czterech wyższych urzędników zostało poproszonych o opuszczenie państwa" - czytamy w oświadczeniu MSZ Irlandii. "Dzieje się tak, ponieważ ich działania nie były zgodne z międzynarodowymi standardami postępowania dyplomatycznego" - dodano.

Czechy z kolei wyrzuciły zaledwie jednego z pracowników dyplomatycznych rosyjskiej ambasady w Pradze. "Wraz z sojusznikami ograniczamy obecność rosyjskiego wywiadu w Unii Europejskiej" - napisał w komunikacie czeski MSZ, dodając, że wydalony dyplomata otrzymał 72 godziny na opuszczenie kraju. Warto jednak podkreślić, że Czechy już w zeszłym wydaliły 18 rosyjskich dyplomatów w związku z ustaleniami w sprawie wybuchu w składzie amunicji, za którym miały stać rosyjskie służby. Moskwa odpowiedziała wydaleniem 20 pracowników ambasady Czech.

