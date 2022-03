Rosja wzięła odwet za wydalenie swoich dyplomatów z Polski. Zablokowała konta ambasady RP w Moskwie

Działania Rosji są odpowiedzią nie tylko na wydalenie przez Polskę 45 rosyjskich dyplomatów, ale również na zablokowanie przez Polskę kont ambasady Rosji w Warszawie. Jak podaje portal Onet, Rosjanie uczynili to samo, co potwierdził na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

