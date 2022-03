Rosjanie wycofują się, przełom w rozmowach? Doświadczenia z Syrii każą zachować sceptycyzm

Rosja ma "znacznie ograniczy działania wojskowe" w rejonie Kijowa, a rozmowy pokojowe po raz pierwszy zdają się ruszać z miejsca. Za wcześnie jednak na powody do optymizmu. Eksperci podkreślają, że Rosja z jednej strony dostosowuje się do sytuacji na polu bitwy, a z drugiej - może wykorzystać złagodzenie walk do przygotowania nowego ataku. Dokładnie tak działo się w Syrii.

5 Fot. Felipe Dana / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl