Rosja wydaliła 10 dyplomatów krajów bałtyckich. MSZ wspomina o "środku odwetowym"

Zobacz wideo Sienkiewicz: Przez Putina Rosja została wykluczona z grona państw cywilizowanych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji przekazało w komunikacie informację o wydaleniu 10 dyplomatów z krajów bałtyckich. Według rosyjskiego MSZ ma to być "środek odwetowy".

REKLAMA

Rosja wydaliła 10 dyplomatów krajów bałtyckich

"29 marca ambasador Łotwy M. Riekstins, ambasador Litwy E. Bajarunas i ambasador Estonii M. Laidre zostali wezwani do rosyjskiego MSZ" - czytamy we wtorkowym komunikacie. W informacji prasowej przekazano, jakoby decyzja rosyjskiego resortu wynikała z "prowokacyjnych, nieuzasadnionych działań zmierzających do wydalenia pracowników rosyjskich ambasad w tych krajach", a także oprotestowaniu szefów placówek dyplomatycznych.

Łącznie z Rosji wydalonych zostało 10 dyplomatów z Łotwy, Litwy i Estonii. "Na podstawie zasady wzajemności akredytacja czterech pracowników Ambasady Litwy, trzech Ambasady Łotwy oraz trzech przedstawicieli Ambasady Estonii oraz pskowskiej Kancelarii Konsulatu Generalnego Estonii w Petersburgu została ogłoszona" - czytamy.

Więcej aktualnych wiadomości ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Rosja z niepokojącym komunikatem. MSZ ostrzega Wilno, Rygę i Tallin

Decyzja Rosji ma być "środkiem odwetowym" za wydalenie rosyjskich dyplomatów

Jak zauważa Agencja Reutera, decyzja Rosji była odpowiedzią na wydalenie przez Łotwę, Litwę i Estonię łącznie 10 rosyjskich dyplomatów, do którego doszło 18 marca. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ powiedziała wówczas, że "wszystkie bezpodstawne wydalenia rosyjskich dyplomatów spotkają się z odpowiednią odpowiedzią".

Agencja podaje także, że szef MSZ Łotwy Edgars Rinkevics przekazał za pośrednictwem Twittera, że wydalenie rosyjskich dyplomatów jest związane z "działaniami sprzecznymi z ich statusem dyplomatycznym i biorąc pod uwagę trwającą agresję rosyjską w Ukrainie", MSZ Estonii uzasadniło decyzję w swoim oświadczeniu "bezpośrednim i aktywnym podważaniem bezpieczeństwa Estonii i rozpowszechnianiem propagandy uzasadniającej działania militarne Rosji", natomiast Litwa przekazała, że jej decyzja to wyraz "solidarności z Ukrainą".

Nowe ustalenia ws. możliwego otrucia Abramowicza. "Czynnik środowiskowy"