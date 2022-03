To już 34. dzień wojny w Ukrainie. Ukraińskie siły zbrojne poinformowały, że mimo sukcesów, zacięte walki z rosyjskim wojskiem wciąż trwają. Strona ukraińska szacuje, że do tej pory straty w kraju spowodowane wojną wynoszą ponad 500 mld dolarów.

Zobacz wideo Siły ukraińskie używają dronów do polowania na rosyjskie kolumny na zachód od Kijowa

Zasadzka ukraińskiego wojska na rosyjską kolumnę. "Znaczne straty dla wroga"

Nagranie, które opublikowały Siły Zbrojne Ukrainy, ilustruje atak ukraińskich wojsk na kolumnę wrogiej armii. Na nagraniu widać przemieszczającą się kolumnę rosyjskich pojazdów wojskowych, która wpada w zasadzkę Ukraińców.

Rosja i Białoruś przygotowują się do ćwiczeń. Są zdjęcia satelitarne

"Doskonały przykład zasadzki przeprowadzonej przez jednostkę operacji specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy! - zdalnie sterowane wysadzenie kolumn - minimalne ryzyko ze względu na brak bezpośredniego kontaktu z ogniem - znaczne straty dla wroga" - czytamy na Twitterze ukraińskich sił zbrojnych.

Wojna w Ukrainie. "20 procent strat rosyjskiej armii to oficerowie"

Dziennikarka BBC Olga Ivszina poinformowała na Twitterze, że co piąty żołnierz rosyjski, ponoszący śmierć w Ukrainie, to oficer. "20 proc. to wysoki odsetek. Ale nie oznacza koniecznie, że co piąty rosyjski żołnierz, który zginął na polu walki, jest oficerem. Być może oficerowie są szybciej zabierani z pola walki lub poświęca się im więcej miejsca w lokalnych mediach" - pisze.

Wskazuje, że największe straty są wśród rosyjskich spadochroniarzy. "Spadochroniarze są często wykorzystywani przez Rosję jako główna siła uderzeniowa. Są lepiej wyszkoleni i wyposażeni niż pozostali żołnierze" - wyjaśnia.

Z kolei z szacunków Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy wynika, że wojsko rosyjskie podczas wojny z Ukrainą straciło już około 17 tys. żołnierzy, 586 czołgów, 302 systemy artyleryjskie, 123 samoloty i 127 śmigłowców.

Rosjanie jechali przez skażony Czerwony Las. Tumany pyłu. "Samobójstwo"

