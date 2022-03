Dziennikarka BBC Olga Ivszina informuje, że co piąty żołnierz rosyjski ginący w Ukrainie, to oficer. "20 proc. to wysoki odsetek. Ale nie oznacza koniecznie, że co piąty rosyjski żołnierz, który zginął na polu walki, jest oficerem. Być może oficerowie są szybciej zabierani z pola walki lub poświęca się im więcej miejsca w lokalnych mediach" - zauważa.

