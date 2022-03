Mariupol. Zginęło już co najmniej 5 tys. osób, w tym 210 dzieci. "Tu już nie ma gdzie mieszkać"

Zobacz wideo Kangury ewakuowane z Charkowa. Ekopark, w którym mieszkały był ostrzeliwany przez Rosjan

Brytyjski wywiad wojskowy podał we wtorek, że siły rosyjskie - dzięki zdolnościom uderzeniowym - nadal mają stanowić poważne zagrożenie dla Kijowa, mimo że wojska ukraińskie kontynuują kontratak na północny zachód od miasta - m.in. w Irpieniu, Buczy i Hostomelu. Ukraińcy wyparli Rosjan z wielu pozycji w tym rejonie.

Brytyjczycy przekazali także, że Rosjanie kontynuują ofensywę na Mariupol z ciągłym ciężkim ostrzałem miasta, jednak centrum pozostaje pod kontrolą Ukrainy. W innych miejscach siły rosyjskie utrzymują pozycje blokujące w czasie, gdy próbują zreorganizować swoje siły.

Władze Mariupola podają, że od początku oblężenia miasta przez Rosjan zginęło co najmniej 5 tys. mieszkańców, a wśród nich 210 dzieci. Włodarze podkreślają, że obecnie panuje tam prawdopodobnie najgorsza w całej Ukrainie sytuacja humanitarna. Rosjanie mieli zniszczyć 90 proc. wielopiętrowych budynków w mieście, przy czym połowa z nich jest całkowicie zdewastowana i nie nadaje się do użytku. W rosyjskich bombardowaniach zniszczonych zostało też siedem szpitali i 57 szkół.

- Żyłam tu od urodzenia, tak samo mój mąż. Pobraliśmy się, mieliśmy dzieci. Co robić, co robić, co nam zostało? Nie chcę wyjeżdżać, ale tu nie ma już gdzie mieszkać - mówiła w rozmowie z "The Guardian" jedna ze zrozpaczonych mieszkanek miasta. Zniszczenia miasta widać m.in. na nagraniu poniżej:

W ostatnich dniach z Mariupola udało się ewakuować tysiące osób. Władze twierdzą, że w mieście pozostaje jeszcze około 170 tys. mieszkańców. Ich sytuacja jest katastrofalna, bo nie mają dostępu do jedzenia, wody ani ogrzewania.

We wtorek zostaną otworzone trzy korytarze humanitarne dla samochodów cywilnych

Jak poinformowała wicepremierka Ukrainy Iryna Wereszczuk, na wtorek uzgodniono pracę trzech korytarzy humanitarnych. Ewakuacja mieszkańców będzie odbywać się w obwodach donieckim i zaporoskim. Z Mariupola do Zaporoża ludzie mogą wyjechać własnymi samochodami. Z Zaporoża wyruszyły 34 autobusy, aby ewakuować mieszkańców Mariupola z Berdiańska. - Planujemy, że do wieczora dotrą na miejsce. Wczoraj z Berdiańska udało się wywieźć 88 mariupolców - dodała Iryna Wereszczuk.

W obwodzie zaporoskim działają we wtorek dwa korytarze: z Melitopola do Zaporoża i z Enerhodaru do Zaporoża. Jak zaznaczyła ukraińska wicepremierka, do Enerhodaru wysłano ciężarówki z pomocą humanitarną.

Oblężenie Mariupola trwa niemal od początku rosyjskiej napaści na Ukrainę. Rosyjskie siły ostrzeliwują portowe miasto z powietrza i morza. Bomby spadają na budynki mieszkalne, zaatakowane zostały także szpital położniczy i teatr, w którego piwnicach ukrywali się cywile. Mariupol jest jednym z większych miast portowych na południu Ukrainy. Gdyby Rosjanie przejęli nad nim kontrolę, zyskaliby połączenie lądowe Rosji i Donbasu z okupowanym przez nich Krymem.

