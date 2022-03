Turcja. Rozpoczęły się ukraińsko-rosyjskie rozmowy pokojowe. Tayyip Erdogan przemówił do zespołów

Zobacz wideo Bartłomiej Sienkiewicz gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl. "Wojna w Ukrainie potrwa kilka tygodni"

Turecki przywódca wezwał do rozejmu i powiedział, że kontynuacja działań wojennych nie jest dla nikogo korzystna. Wyraził nadzieję, że rozmowy przyniosą konkretne rezultaty. - Pragnę podkreślić, że zarówno prezydent Putin, jak i Zełenski są przyjaciółmi Turcji. Dlatego liczę na to, że wtorkowe rozmowy będą krokiem w kierunku bezpośrednich rozmów prezydentów Rosji i Ukrainy. Jesteśmy gotowi, by zorganizować takie spotkanie - zapewnił prezydent Turcji.

Negocjacje rozpoczęły się po godzinie 9 czasu polskiego. Według informacji prasowych podczas rozmów poruszona może być kwestia neutralności Ukrainy, czego domagała się Rosja. Władze w Kijowie jednak tego nie potwierdzają.

Rozmowy pokojowe Rosja-Ukraina. Zełenski mówił o referendum

Rozmowy pokojowe, które początkowo toczyły się na terenie Białorusi, już od dwóch tygodni odbywały się w formie telekonferencji. Wtorkowe negocjacje odbywają się w Stambule.

Zachodnia prasa, powołując się na swoje źródła, podaje, że Rosja zrezygnowała z części swoich ultimatów dotyczących m.in. demilitaryzacji Ukrainy i obecnie domagać się ma wyłącznie zgody na zaniechanie przez Ukrainę dążenia do NATO.

Wcześniej ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski nie wykluczył, że w tej sprawie zorganizowane może być na Ukrainie referendum pod warunkiem, że Rosjanie wycofają swoje wojska. Jednak szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba zapewnił, że kwestia takiego referendum nie będzie omawiana podczas dzisiejszych rozmów w Turcji. Rozmowy dotyczyć mogą także kwestii humanitarnych - m.in. tworzenia korytarzy ewakuacyjnych z oblężonych przez Rosjan miast.

Wojna w Ukrainie. Atak Rosji rozpoczął się ponad miesiąc temu

24 lutego - na rozkaz Władimira Putina - wojska Federacji Rosyjskiej zaatakowały Ukrainę. Siły rosyjskie bombardują kluczową infrastrukturę i osiedla mieszkalne. Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy przekazało, że w wyniku zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę do dzisiejszego poranka zginęło 144 dzieci, a ponad 220 zostało rannych.

