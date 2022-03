Trwa 34. doba rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jak informują ukraińskie siły zbrojne, pomimo licznych sukcesów armii, wciąż trwają zacięte walki z okupantem. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w najnowszym przemówieniu nie kryje zawodu, że Zachód zwleka z embargo na rosyjskie surowce: - Czekacie, aż użyją broni chemicznej? - mówi rozgoryczony.

Siergiej Szojgu jest jednym z najbliższych oraz najbardziej wpływowych współpracowników Władimira Putina. Minister obrony został doceniony przez Putina za aneksję Krymu w 2014 roku. Był również odpowiedzialny za akcje wywiadu wojskowego GRU, oskarżonego o ataki z użyciem nowiczoka (silna trucizna o działaniu paralityczno-drgawkowym, której posiadania i używania Rosja się wypiera) na byłego rosyjskiego agenta Siergieja Skripala w 2018 roku i lidera opozycji Aleksieja Nawalnego w 2020 roku.

Szojgu w mediach nie był widziany od 11 marca. Jak podaje CNN, miał uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Analiza materiału wzbudziła liczne kontrowersje - pojawiły się podejrzenia, że rozmowa została nagrana wcześniej.

"Szojgu miał zawał serca. To dlatego od połowy marca nie pojawiał się publicznie. Szojgu miał atak serca po tym, gdy usłyszał od Putina zarzuty w sprawie całkowitej porażki inwazji na Ukrainę" - napisał kilka dni temu doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko na Facebooku. Dodał, że rosyjski szef resortu obrony przechodzi obecnie rehabilitację w Głównym Wojskowym Szpitalu Klinicznym im. N. Burdenki.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow uniknął w ostatni czwartek pytań o zdrowie Szojgu. - Minister obrony ma w tej chwili dużo na głowie - poinformował, gdy CNN zapytało o nieobecność Szojgu. - Trwa specjalna operacja wojskowa. Teraz nie jest czas na aktywność medialną, jest to całkiem zrozumiałe - mówił Pieskow. Rosyjski minister 25 marca miał odbyć rozmowę telefoniczną ze swoim odpowiednikiem w Azerbejdżanie płk gen. Zakirem Hasanowem. Więcej na ten temat:

Patruszew, Bortnikow i Naryszkin też zniknęli z mediów. Co stało się ze współpracownikami Putina?

W ostatnim czasie w mediach brakuje też pozostałych bliskich współpracowników Władimira Putina. Jedną z takich osób jest Walerij Gierasimow, szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, który miał zająć Ukrainę. Zdaniem ekspertów, ze względu na słabe postępy, został odsunięty od działań. Jak podaje Onet, pojawiły się doniesienia, że rosyjscy urzędnicy mogli zostać ukarani za inwazję na Ukrainę, ponieważ nie udało im się zająć najważniejszych obszarów, m.in. Kijowa.

Kolejnym człowiekiem, który przestał być widziany w mediach, jest Nikołaj Patruszew, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i jeden z najbardziej lojalnych ludzi Władimira Putina. Był uczestnikiem spotkania rosyjskiej rady bezpieczeństwa, która odbyła się trzy dni przed inwazją w Ukrainie, w sprawie uznania niepodległości tzw. republik: donieckiej i ługańskiej. Patruszew również nie pojawiał się w mediach. Rada Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej poinformowała, że w Moskwie odbyły się rosyjsko-algierskie konsultacje w kwestiach bezpieczeństwa, w których miał on brać udział. Z kolei rosyjska państwowa agencja TASS podała, że sekretarz rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa zapowiedział zakończenie zbierania rzekomych dowodów na wrogą Rosji działalność Amerykanów w Ukrainie. - Nie mam wątpliwości, że cały cywilizowany świat w końcu zobaczy, że Ameryka stała się "godnym" następcą tradycji III Rzeszy, gdzie praktykowano nieludzkie eksperymenty na ludziach " - powiedział sekretarz rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa (cytowany przez TASS).

Rzekome "ustalenia" Patruszewa, to ciąg dalszy sugestii, które padaj od kilkunastu dni ze strony Rosji, o tym, jakoby USA miało na terenie Ukrainy pracować nad bronią biologiczną. Te zabiegi - jak ostrzegał wywiad amerykański - mogą być przykrywką dla rosyjskiej prowokacji i użycia przez Rosję broni biologicznej lub chemicznej na terenie Ukrainy.

Aleksandr Bortnikow, który stoi na czele Federalnej Służby Bezpieczeństwa od 2008 roku, ostatnio wystąpił publicznie 21 marca. Pojawiają się spekulacje, że został objęty aresztem domowym, z powodu miernego wywiadowczego rozpoznania sytuacji w Ukrainie. Rosyjska Rada Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej poinformowała, że uczestniczył w zdalnym posiedzeniu rady.

Siergiej Naryszkin, dyrektor Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej też nie był publicznie widziany od kilkunastu dni. On popadł w niełaskę już wcześniej, a tuż przed inwazją Rosji na Ukrainę Putin publicznie go upokorzył, urządzając manifestacyjną połajankę. Niełaska Putina wobec do niedawna jednego z najbliższych współpracowników trwa - prezydent Rosji obwinia Naryszkina o przecieki na temat planowanej inwazji na Ukrainę.