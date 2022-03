Bartłomiej Sienkiewicz gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl. "Wojna w Ukrainie potrwa kilka tygodni"

Zobacz wideo

Głównymi tematami Porannej rozmowy Gazeta.pl z Bartłomiejem Sienkiewiczem było podsumowanie sytuacji w Ukrainie po miesiącu wojny oraz możliwe scenariusze dot. przyszłości Władimira Putina. Jacek Gądek zapytał swojego gościa także o sytuację geopolityczną w kontekście rosyjskiej agresji, wpływ wojny na jedność Europy, doniesienia o planach zmian w Konstytucji i zabieraniu rosyjskiego mienia, ustawę o obronie ojczyzny oraz wzrost wydatków na zbrojenie.

Bartłomiej Sienkiewicz: USA swoją polityką chcą podkreślić, że Putin nie jest już partnerem politycznym Zachodu

Jacek Gądek przywołał słowa prezydenta USA Joe Bidena, który w sobotę na Zamku Królewskim w Warszawie powiedział o Putinie: "na litość boską, ten człowiek nie może pozostać u władzy". Czy znaczy to, że polityka Stanów Zjednoczonych jest obecnie ukierunkowana na obalenie rosyjskiego dyktatora?

To nie kwestia obalenia Władimira Putina, lecz podkreślenia, że ten człowiek już nigdy nie będzie partnerem politycznym Zachodu, [...] że Rosja poprzez swojego prezydenta została wykluczona z grona państw cywilizowanych. I to jest największa klęska Putina

- ocenił Bartłomiej Sienkiewicz.

Sienkiewicz: By powstrzymać Rosję, potrzebujemy powrotu do zimnej wojny

Żeby powstrzymać Rosję w Europie i na świecie, potrzebujemy powrotu do zimnej wojny, która jest kosztowna, długotrwała i wymaga wyrzeczeń od wszystkich - i to prezydent Biden powiedział bardzo wyraźnie

- stwierdził poseł. - Bardzo się z tego cieszę, bo bałem się sytuacji, w której mamy pewien lokalny konflikt, a próbujemy resztę spraw jakoś ułożyć, ale z Rosją, z mocarstwem atomowym tak się nie da - zaznaczył Sienkiewicz.

Ile jeszcze potrwa wojna w Ukrainie? Sienkiewicz: To jest kwestia tygodni

Ile zatem potrwa "gorąca" faza wojny w Ukrainie? - Myślę, że Ukraińcy chcą uniknąć "koreanizacji" tej wojny, to znaczy nieustającego konfliktu, jak pomiędzy Koreą Północną i Południową. Byłby to zły scenariusz. Sądzę, że jeśli chodzi o kwestie militarne i możliwość zawarcia jakiegoś realnego porozumienia, to jest to kwestia tygodni - stwierdził Bartłomiej Sienkiewicz.

Myślę, że do końca kwietnia jest szansa na uspokojenie sytuacji w postaci trwałego zawieszenia broni - na ile jest to możliwe z Rosją - ale na pewno będziemy w innej sytuacji niż w tej chwili

- dodał gość Gazeta.pl.

Sienkiewicz o zachowaniu papieża ws. wojny: Współczesny świat tego rodzaju hipokryzji już nie jest w stanie tolerować

Bartłomiej Sienkiewicz, pytany o postawę papieża Franciszka wobec wojny w Ukrainie, powiedział, że "poziom absolutnego upadku moralnego Watykanu w ostatnim miesiącu podkreśla fakt, że zgnilizna moralna w organizacji Kościoła katolickiego, tj. pedofilia, pycha, pieniądze - to nie przypadek, ale system".

To system - i nie ma znaczenia, że na jego czele stoi udający poczciwca Franciszek, czy jakiś inny monsignore, bo współczesny świat tego rodzaju hipokryzji już nie jest w stanie tolerować. Jesteśmy w środku rewolucji społecznej. Nie da się już wciskać ludziom kitu, jak robił to Kościół do tej pory. Ludzie mają o wiele wyższą wrażliwość etyczną

- wskazał polityk.

Turcja. We wtorek negocjacje Rosji i Ukrainy

We wtorek ok. godziny 9 czasu polskiego w mają rozpocząć się rozmowy pokojowe delegacji Ukrainy i Rosji w Stambule. Ukraińska delegacja przybyła do Turcji wieczorem - poinformowała o tym turecka gazeta "Sabah".

Rozmowy rozpoczną się w Pałacu Dolmabahçe w Stambule. Według ministra spraw zagranicznych Ukrainy Dmytra Kułeby najbardziej ambitnym celem Kijowa w rozmowach z Kremlem w tym tygodniu jest osiągnięcie porozumienia o zawieszeniu broni.

Wcześniej prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zapowiedział, że przed negocjacjami w Stambule przeprowadzi rozmowy z delegacjami Ukrainy i Rosji. W niedzielnej rozmowie telefonicznej z Putinem Erdogan wezwał do zawieszenia broni na Ukrainie i poprawy warunków humanitarnych.

