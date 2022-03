Jair Bolsonaro znów trafił do szpitala. Prezydent Brazylii "poczuł się źle"

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro trafił do szpitala w poniedziałek. Został tam zabrany w związku z "dyskomfortem w podbrzuszu", który odczuwał. To już kolejny raz, gdy brazylijski prezydent zmaga się z dolegliwościami po ataku z 2018 roku, kiedy został dźgnięty nożem w brzuch.

Jair Bolsonaro jest w szpitalu. Prezydent Brazylii czuje się dobrze

O stanie prezydenta Brazylii i tym, że został on zabrany do szpitala, poinformował minister ds. komunikacji Fabio Faria w rozmowie z Agencją Reutera, czym potwierdził wcześniejsze doniesienia lokalnych mediów. Bolsonaro znajduje się w Szpitalu Wojskowym w Brasilii.

Z informacji ministra wynika, że obecnie prezydent "czuje się dobrze". Do szpitala trafił po tym, jak poczuł się gorzej i odczuwał dyskomfort w brzuchu. W związku ze swoją historią niedrożności jelit niezwłocznie udał się do placówki na badania. Zostanie tam na czas przeprowadzenia badań i na obserwację.

Brazylia. Jair Bolsonaro został wypisany ze szpitala

Jair Bolsonaro został dźgnięty nożem podczas kampanii prezydenckiej

Jair Bolsonaro we wrześniu 2018 roku został dźgnięty nożem przez mężczyznę cierpiącego na zaburzenia psychiczne. Stało się to podczas kampanii prezydenckiej polityka. Trafił on wówczas do szpitala z poważnymi obrażeniami - miał przebite płuco, uszkodzoną wątrobę i część jelita. Stracił też dużo krwi.

Od tamtej pory Bolsonaro przeszedł kilka operacji, po których wrócił do zdrowia. W lipcu ubiegłego roku trafił do szpitala Vila Nova Star z powodu trudności z mówieniem i uporczywej czkawki. Jak przekazano, prezydent Bolsonaro twierdził wówczas, że nieprzyjemna dolegliwość mogła zostać wywołana lekami, które przyjmował po zabiegu stomatologicznym.

Dochodzenie ws. prezydenta Bolsonaro. Wiązał szczepienia na COVID-19 z AIDS

Później w szpitalu znalazł się ponownie w styczniu 2022 roku, po tym, jak podczas wakacji, które spędzał w południowym stanie Santa Catarina, zaczął odczuwać silne bóle brzucha wywołane niedrożnością jelit. Placówkę opuścił po dwudniowej hospitalizacji.

Bolsonaro jest prezydentem Brazylii od 1 stycznia 2019. W październiku tego roku będzie walczył o reelekcję. Z najnowszych sondaży wynika, że przegrywa z kontrkandydatem lewicy Luizem Inácio Lulą da Silvą. Bolsonaro słynie z prawicowych, antyśrodowiskowych poglądów (mówił m.in., że w Amazonii jest byt wiele rezerwatów przyrody, wskazywał też, że paryskie porozumienie klimatyczne "zagraża suwerenności Brazylii). Neguje prawa człowieka - jeszcze zanim został prezydentem, twierdził, że jest "dumny z bycia homofobem", a posiadanie dziecka płci żeńskiej nazywał "słabością". W październiku zeszłego roku został oskarżony o popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze (już w 2016 roku na łamanie praw skarżyli się przedstawiciele rdzennych grup Amazonii, treść najnowszej skargi dotyczy z kolei związków między masowym wylesianiem a zagrożeniem zdrowia populacji światowej.

