Władimir Putin miał otrzymać odręczną notatkę od Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Rosji był wściekły

Roman Abramowicz działa jako mediator strony rosyjskiej w sprawie wojny z Ukrainą. "The Times" pisze, że w ostatnim czasie rosyjski oligarcha latał prywatnym odrzutowcem między Stambułem, Moskwą i Kijowem, aby przekazywać wiadomości pomiędzy Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim.

Władimir Putin wpadł w furię, gdy zobaczył to, co zaproponował mu Wołodymyr Zełenski

W ubiegłą środę Roman Abramowicz miał opuścić swoją rezydencję w Stambule i prywatnym odrzutowcem udać się do Moskwy. Oligarcha przyleciał do stolicy Rosji, aby spotkać się z Władimirem Putinem i przekazać mu odręcznie napisaną notatkę od Wołodymyra Zełenskiego. Jak podaje "The Times" prezydent Ukrainy miał w niej przedstawić warunki pokojowe Ukrainy.

Według brytyjskiego dziennika prezydent Rosji wpadł w furię, gdy zobaczył, co napisał mu Zełenski. Gazeta podaje, iż Putin w odpowiedzi kazał Abramowiczowi przekazać prezydentowi Ukrainy następujące słowa: "Powiedz mu, że ich zmiażdżę". Jak relacjonuje brytyjska prasa, po spotkaniu z Putinem w Moskwie Abramowicz wrócił do Stambułu, gdzie spotkał się z ukraińskim politykiem Rustemem Umerowem, który stał się negocjatorem.

W Turcji Abramowiczowi i Umerowowi w negocjacjach pomagał Ibrahim Kalin, rzecznik prezydenta Turcji. Ponoć Turek zasugerował, aby ukraińskie władze zawarły umowę, w ramach której Krym i Donbas będą zajmowane przez Rosję w długoterminowej dzierżawie -ggdy na wzór porozumienia Wielkiej Brytanii i Chin w sprawie Hongkongu. Podobno Putin rozważa zawarcie porozumienia, ale powstrzymuje go jego potężna frustracja brakiem sukcesów w wojnie z Ukrainą i pogarda dla Zełenskiego.

Roman Abramowicz był podtruwany? Symptomy wykryto również u dwóch innych negocjatorów

"Wall Street Journal" i portal śledczy "Bellingcat" poinformowały, że dwóch ukraińskich negocjatorów oraz rosyjski oligarcha Roman Abramowicz mieli objawy otrucia, wskazujące na użycie broni chemicznej. Według gazety Abramowicz, który miał pośredniczyć w rozmowach oraz dwóch członków ukraińskiego zespołu, w tym poseł Rustem Umerow, doświadczyło po spotkaniach objawów takich jak zaczerwienienie oczu, bolesne łzawienie i łuszczenie skóry na rękach i twarzy. Wszyscy przeżyli i wrócili do zdrowia, ale Rosjanin zdaniem brytyjskiego "Guardiana" miał stracić wzrok na kilka godzin.

Ofiary mają oskarżać o to przedstawicieli Kremla przeciwnych rozmowom. Osoba z otoczenia Abramowicza przyznała, że nie jest jasne, kto był celem tej grupy. "Bellingcat" podał z kolei, że miało to miejsce po spotkaniach 3-4 marca, a objawy są zgodne z tymi, które odczuwa się po ataku bronią chemiczną. Otruci mieli podczas rozmów spożywać jedynie wodę i czekoladę. Kancelaria Prezydenta Ukrainy stwierdziła, że wszyscy członkowie zespołu negocjacyjnego pracują dziś normalnie. Jej przedstawiciel Mychajło Podolak sceptycznie odniósł się do doniesień "WSJ" i Bellingcata. - W obiegu jest teraz wiele spekulacji, różnych teorii spiskowych i elementów tej lub innej gry informacyjnej - powiedział.

