Wojna w Ukrainie. Rosja szykuje masową potajemną mobilizację. Angażowani mają być również przestępcy

W komunikacie ukraińskiego wywiadu podano, że 1 kwietnia rosyjska armia wystartuje z masową potajemną mobilizacją. Rezerwiści w dalszej kolejności będą kierowani bezpośrednio do jednostek rosyjskich w rejonach działań walk w Ukrainie. Wśród nich mają być również przestępcy.

Zobacz wideo Siły ukraińskie używają dronów do polowania na rosyjskie kolumny na zachód od Kijowa

Ukraiński wywiad podaje szczegóły masowej mobilizacji w Rosji. Kontrakty BARS podpisało ok. 100 tys. osób

Ukraińcy informują, że rosyjska mobilizacja ma odbywać się jednocześnie z planowanym poborem do służby wojskowej. Będzie to przykrywką dla dużej liczby osób przybywających do komisji wojskowych. Mobilizacja zostanie przeprowadzona w ramach programu BARS, zakładającego pilne formowanie rezerw armii rosyjskiej. Kontrakty BARS podpisało około 100 tysięcy osób.

Wiadomością, która zwraca szczególną uwagę, jest fakt, że do działań bojowych mają być też angażowani rosyjscy więźniowie. Około 100 przestępców odbywających karę w kolonii w Czeczenii już przygotowuje się do wyjazdu do Ukrainy - twierdzi ukraiński wywiad.

Mer Irpienia ogłasza odzyskanie kontroli nad miastem

Przestępcom obiecano amnestię. Rosjanie przegrupowują siły

Angażowani więźniowie są skazani za ciężkie przestępstwa, takie jak zabójstwa czy handel narkotykami. Wyjazd ponoć nie jest proponowany osobom skazanym na podstawie artykułów politycznych: za ekstremizm czy terroryzm.

Sztab Generalny Ukrainy poinformował w poniedziałek 28 marca, że Rosja przygotowuje się do ofensywy. Jednocześnie trwają walki m.in. w Donbasie i w pobliżu ukraińskiej stolicy. Jak czytamy w komunikacie - obserwowane jest przegrupowanie Rosjan w celu zwiększenia możliwości ofensywnych. Głównym zadaniem Rosji ma być zajęcie ukraińskich terytoriów do granic administracyjnych obwodów donieckiego i ługańskiego.

Trwają także działania wojenne w okolicach miast i w miastach Popasna, Rubiżne, Wuhłedar. Kontynuowane są próby zdobycia przez Rosjan Mariupola. Rosjanie próbowali też atakować w kierunku podkijowskiej miejscowości Browary, ale ukraińska armia odparła ataki wroga. Rosyjskie wojsko kontynuuje ostrzały rakietowe i bombowe ukraińskich celów wojskowych i cywilnych. Jak napisano, Rosjanie przygotowują się do przerzucenia na Ukrainę żołnierzy z rosyjskiego dalekiego wschodu.

Ławrow zapowiada "odwetowy" dekret. W planach ograniczenia wjazdu do Rosji

