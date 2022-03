Nowe fakty ws. Borysa Niemcowa. Rosyjski opozycjonista miał być śledzony przed śmiercią przez agenta FSB

Borys Niemcow, zamordowany przed siedmioma laty krytyk Kremla, był wcześniej śledzony przez człowieka, który miał być agentem rosyjskich służb specjalnych. Tak twierdzą dziennikarze śledczy BBC oraz serwisów internetowych Bellingcat i Insider. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że agent FSB miał śledzić Niemcowa w trakcie kilkunastu podróży.

4

Ilya Schurov from Moscow, Russia, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons