Andrzej Duda spotka się z papieżem Franciszkiem. Będą rozmawiać o wojnie w Ukrainie

Jeszcze w ten piątek prezydent Andrzej Duda zostanie przyjęty na audiencji przez papieża Franciszka - przekazał Polskiemu Radiu szef Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. Tematem spotkania będzie sytuacja w Ukrainie.

Andrzej Duda spotka się z papieżem Franciszkiem. Powie "w jaki sposób ta wojna wygląda naprawdę"

Wizytę Andrzeja Dudy w Watykanie zapowiedział Jakub Kumoch. Prezydencki minister podkreślił, że podczas rozmowy prezydent przedstawi polską perspektywę wojny w Ukrainie.

- To będzie okazja do powiedzenia tego, jak Polska widzi konflikt w Ukrainie, jak widzi rolę Kościołów chrześcijańskich w przeciwdziałaniu i mówieniu prawdy o tym konflikcie. Bo jest to wojna agresywna ze strony Rosji, wojna, która wywołuje miliony uchodźców i która jest ewidentnie w świetle nauki Kościoła katolickiego i innych tradycyjnych wyznań chrześcijańskich - wojną niesprawiedliwą, zaborczą i agresywną. Jest po prostu złem - powiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej Polskiemu Radiu.

Dodał, że prezydent zwróci również uwagę na kwestie humanitarne i przedstawi sytuację ukraińskich uchodźców w Polsce.

- Na pewno powie też, w jaki sposób mówić o tej wojnie, w jaki sposób ta wojna naprawdę wygląda z punktu widzenia państwa sąsiedzkiego i z punktu widzenia państwa, które statystycznie rzecz biorąc, jest jednym z najbardziej religijnych, katolickich społeczeństw Europy - zapowiadał mówił prezydencki minister.

Dziś w Warszawie prezydent Andrzej Duda rozmawiał o Ukrainie z prawosławnym patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I. Prezydent podziękował hierarsze za mówienie prawdy o wojnie w Ukrainie. Natomiast duchowy przywódca prawosławia chwalił polską otwartość na uchodźców, jak powiedział, nasz kraj i społeczeństwo stali się "modelem przyzwoitości, gościnności i filantropii".

Watykan do tej pory nie potępił Władimira Putina. Ostatnio jednak papież Franciszek po raz pierwszy wyraźnie sprzeciwił się wojnie.

