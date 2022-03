Junus-biek Jewkurow odwiedził w weekend rosyjskiego żołnierza, któremu amputowano nogę po tym, jak został ranny w wojnie w Ukrainie. Wiceminister obrony Rosji przyznał mu odznaczenie.

Rosja. Wiceminister obrony odznaczył rannego żołnierza i złożył mu kontrowersyjne życzenia

Polityk po wręczeniu medalu rozmawiał z rannym żołnierzem. Na koniec spotkania Jewkurow złożył wojskowemu życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. To właśnie wtedy powiedział do żołnierza, że "ma nadzieję, że szybko stanie na nogi". Wpadka wiceministra została zarejestrowana przez media. Nagranie to zyskało dużą popularność w mediach społecznościowych.

Z kolei dziennikarz Kevin Rothrock zwrócił uwagę, że takie wydarzenia są wykorzystywane przez rosyjską telewizję w celach propagandowych. Rosyjscy widzowie mogą zobaczyć bowiem "spotkanie z weteranami operacji pokojowych", w czasie których żołnierze otrzymują medale.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy codziennie publikuje dane dotyczące strat wroga. W poniedziałek 28 marca przedstawiono dodatkowe liczby, z których wynika, że w trwającej już 33. dzień wojnie w Ukrainie około 17 tysięcy Rosjan zostało zabitych, rannych lub wziętych do niewoli. Ukraińska armia zniszczyła też rosyjski sprzęt, a dokładnie:

586 czołgów,

302 systemy artyleryjskie,

95 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych,

54 systemy przeciwlotnicze,

123 samoloty,

127 śmigłowców,

66 dronów (samolotów bezzałogowych),

1150 pojazdów wojskowych,

7 statków,

73 cysterny z paliwem,

1694 pojazdów opancerzonych.

