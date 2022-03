Kanada ma obawy przed agresją Władimira Putina na terytorium Arktyki

Terytorium, o które martwi się rząd Kanady, jest większe niż cała powierzchnia Europy. Mimo tego, że kanadyjska część Arktyki to w dużej mierze tundra, tajga i lód, a temperatury spadają tam do minus 60 st.C., teren ten zwrócił uwagę ekspertów ds. bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę ewentualny atak Rosji w tej części świata, doszli oni do zatrważających wniosków - Kanada ma bardzo ograniczone możliwości obrony.

Z kolei naukowców martwi co innego: inwazja Rosji na Ukrainę paraliżuje liczne badania prowadzone w tym regionie, który - wraz z Antarktyką - pomaga regulować klimat na całym świecie.

Wojna w Ukrainie przerwała międzynarodową współpracę w zakresie badań nad zmianami klimatu w Arktyce. Wielu zachodnich naukowców i organizacji naukowych zerwało więzi z rosyjskimi instytucjami badawczymi

- czytamy w dzienniku "The Wall Street Journal".

Przypomnijmy, osiem krajów, które zajmują terytorium Arktyki, to Rosja, Kanada, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Stany Zjednoczone (Alaska), Dania (Grenlandia) i Islandia.

- Rosyjskie wody terytorialne i rosyjska linia brzegowa stanowią ogromną część regionu. Naprawdę musimy poznać całą Arktykę - powiedział "WSJ" Matthew Shupe, naukowiec zajmujący się atmosferą z Uniwersytetu Kolorado w Boulder. - Jeśli ograniczymy dostęp do tego terytorium, stracimy kluczową wiedzę, aby lepiej zrozumieć, jak i dlaczego zmienia się system arktyczny.

Zobacz wideo Lodowce w Arktyce topnieją. Jak zmiany wpłyną na resztę świata?

Czy teren Arktyki może być zagrożony przez Rosję?

Po inwazji Rosji na Ukrainę pojawiły się spekulacje, że zagrożone mogą być kolejne kraje, w tym również Ameryki Północnej. Swoimi obawami podzielił się na antenie BBC emerytowany kanadyjski pułkownik Pierre Leblanc, który w Arktyce spędził 10 lat. Według niego Kanada nie zrobiła zbyt wiele, by chronić swoje tereny. Leblanc twierdzi nawet, że suwerenność Kanady może zostać podważona.

Atak Rosji na Arktykę może przybrać różne formy

Eksperci uważają, że rosyjska inwazja w Arktyce może przybierać różne formy. Atak mógłby nastąpić z powietrza - polegałby na nalotach na kanadyjskie obiekty znajdujące się na najbardziej wysuniętej na północ Wyspie Ellesmere'a. Wiele jednak wskazuje na to, że Kanadyjczycy obawiają się uzbrojonych w broń jądrową okrętów podwodnych, pływających niezauważenie pod lodami Arktyki.

Niebezpieczne mogą być także hipersoniczne pociski Kindżał. Mogą się one przemieszczać z prędkością ponad pięciokrotnie większą od prędkości dźwięku. Tego typu broń została już użyta w Ukrainie. Kanadyjczycy obawiają się więc, że Rosja może użyć tych hipersonicznych pocisków, w tym nuklearnych, do zaatakowania celów znajdujących się w południowej Kanadzie lub Stanach Zjednoczonych.

Kanada ma ograniczone pole obrony

Pułkownik Pierre Leblanc zauważa w rozmowie z BBC, że Kanada ma ograniczone pole obrony podczas ewentualnego ataku. System wczesnego ostrzegania Kanady jest rozproszony, opiera się na bardzo starej technologii, która powstała jeszcze w czasach zimnej wojny. Dwie główne bazy lotnicze Kanady w Arktyce mieszczą się w Inuvik i Iqaluit - oddalone są od siebie o ponad 2800 km.

Minister obrony Anita Anand zapowiedziała, że planuje odwiedzić Arktykę i pracuje już nad planem wydatków na modernizację kanadyjskiej obrony powietrznej. W mediach społecznościowych 14 marca Anand opublikowała informację, że rozpoczęła się operacja Noble Defender - arktyczna misja "obrony przeciwlotniczej z udziałem wielu samolotów wojskowych i personelu z Kanady i Stanów Zjednoczonych".

Rosja a Arktyka. Są powody do obaw?

Jak podkreśla BBC, część ekspertów sceptycznie podchodzi do wniosków, które przedstawia pułkownik Leblanc. Michael Byers, ekspert do spraw Arktyki z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver uważa, że jest mało prawdopodobne, by Rosja rozpoczęła konflikt wzdłuż lodowej granicy z Kanadą. Operacja w tym rejonie byłaby niebezpieczna i bardzo droga. Rosja obecnie zwiększa obecność wojskową w Arktyce. W te rejony trafiają ciężkie myśliwce i rakiety S-400, a w ostatnich latach zrekonstruowano tam m.in. kilka pasów startowych i zbudowano nowe lotnisko. W 2015 roku pojawiły się tam również systemy przeciwlotnicze dalekiego zasięgu S-300PMU2, a także specjalnie przystosowane do działania w warunkach arktycznych zestawy artyleryjsko-rakietowe Pancyr-S2 - podaje portal Interia.pl.

Pierre Leblanc bardziej się jednak niepokoi tym, że w wyniku wojny w Ukrainie współpraca pomiędzy Rosją a innymi krajami arktycznymi, w tym z Kanadą, została zerwana. To jest źródłem niepewności. Nasuwają się wątpliwości co do przyszłej współpracy w takich kwestiach jak monitorowanie potencjalnie szkodliwych wydarzeń w Arktyce, np. wycieku ropy naftowej czy zmian klimatycznych.

Globalne ocieplenie zmienia sytuację polityczną wokół Arktyki. Idzie o ropę i gaz

Teren Arktyki przez lata nie był przedmiotem międzynarodowych sporów. Tamtejszy klimat nie pozwalał na silną eksploatację tych terenów, jednak wiele się zmieniło wraz z ociepleniem klimatu, które postępuje tam dwa razy szybciej niż w innych miejscach na świecie. Dno morskie Arktyki kryje co najmniej 90 miliardów baryłek ropy naftowej i ok. 1,67 biliona metrów sześciennych gazu ziemnego.

Zanikanie pokrywy lodowej i szybkie topnienie lodów na wiosnę odkrywa więc nowe możliwości pozyskiwania surowców naturalnych oraz powstanie nowych szlaków transportowych dla statków handlowych. W 2021 roku z Rosji do Chin przez Północną Drogę Morską przepłynął tankowiec z gazem ziemnym. Pokonał tę trasę przy pomocy lodołamacza - w lutym - kiedy ta droga morska była zazwyczaj skuta lodem.

Według obliczeń US Geological Survey Arktyka może skrywać około 30 procent światowych zasobów gazu ziemnego oraz 13 procent nieodkrytych jeszcze złóż ropy. To sprawia, że nie tylko Władimir Putin chce zyskać te tereny. Zainteresowanie obszarem Arktyki wyrażają również Chiny, Korea Południowa, Japonia czy kilku członków Unii Europejskiej. Jednak Kanada najbardziej obawia się Rosji.

