Rosja wystrzeliła największą liczbę rakiet od początku inwazji. Ukraina nie zestrzeliła tylko kilku

Z informacji podanych 27 marca przez The Insider (rosyjskojęzyczny portal z redakcją w Rydze, specjalizujący się w dziennikarstwie śledczym) wynika, że 52 pociski zostały wystrzelone dzień wcześniej w kierunku Ukrainy ze statków Floty Czarnomorskiej Federacji Rosyjskiej z obszaru wodnego przy okupowanym Sewastopolu, a co najmniej 18 kolejnych - z terytorium Białorusi.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Ukraina pobiła rekord zestrzelonych obiektów

Obrona powietrzna Ukrainy ustanowiła tego dnia rekord w liczbie zestrzelonych celów. Jak się okazuje, z 70 pocisków wystrzelonych przez armię rosyjską, na okupowany teren przeleciało tylko osiem. Reszta, według ustaleń dziennikarzy The Insider, została zniszczona na niebie.

Przypomnijmy, dzień wcześniej okupanci wystrzelili pociski manewrujące na Lwów i Dubno w obwodzie rówieńskim. O ataku na Dubno poinformował szef rówieńskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Witalij Kowal. Powiedział, że 26 marca w regionie usłyszano dwa naloty. W pierwszym Ukraińskie Siły Zbrojne zestrzeliły wrogiego drona, w drugim rosyjskie pociski trafiły w skład ropy w Dubnie.

O ataku na Lwów poinformował burmistrz Lwowa Andrij Sadowy.

Wojna w Ukrainie. Pociski wystrzelone przez Rosję jednego dnia to koszt ponad 340 mln dolarów

Dziennikarze The Insidera wyliczyli, jakie Rosja poniosła koszty wystrzeliwując w stronę Ukrainy jednego dnia 70 pocisków. Okazuje się, że łączna suma tej operacji, to 340 mln dolarów. Podana kwoty dotyczy bezpośrednich kosztów produkcji pocisków (w cenach z 2020 r.). Jeśli natomiast wziąć pod uwagę logistykę - koszty salw tylko ze statków Floty Czarnomorskiej mogą wynosić nawet pół miliarda dolarów. - podaje portal The Insider.

