Czarnobyl - 31 pożarów przy elektrowni. Ukraina domaga się od ONZ demilitaryzacji okolicy

W niedzielę w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia płonęło 10 tys. hektarów lasów, znajdujących się w pobliżu elektrowni jądrowej. W sumie zarejestrowano tam 31 pożarów. Ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa ostrzegła, że pożary przyczyniają się do podwyższenia poziomu skażenia radioaktywnego w powietrzu.

Czarnobyl. Płonie około 10 tys. hektarów lasów w pobliżu elektrowni w Czarnobylu

Jak dodała rzeczniczka, ugaszenie pożarów jest niemożliwe ze względu na przejęcie strefy przez wojska rosyjskie. Denisowa wezwała Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA) o skierowanie do Ukrainy ekspertów oraz odpowiedniego sprzętu do gaszenia pożarów. Wcześniej MAEA stwierdziła, że pożary mają miejsce na obszarze, na którym wcześniej również dochodziło do pożarów.

Polska Państwowa Agencja Atomistyki przekazała natomiast, że nie odnotowuje niepokojących wskazań aparatury pomiarowej.

Ukraina domaga się demilitaryzacji okolic Czarnobyla

Do sytuacji w Czarnobylu odniosła się także wicepremierka Ukrainy. Iryna Wereszczuk powiedziała, że Organizacja Narodów Zjednoczonych powinna dążyć do demilitaryzacji okolic elektrowni jądrowej. Stwierdziła też, że na miejscu potrzebna jest misja ONZ.

- W kontekście bezpieczeństwa jądrowego nieodpowiedzialne i nieprofesjonalne działania rosyjskiego wojska stanowią bardzo poważne zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, ale także dla setek milionów Europejczyków. Chcemy wyeliminować ryzyko powtórki katastrofy nuklearnej w Czarnobylu w wyniku działania rosyjskich sił okupacyjnych - powiedziała podczas konferencji prasowej, cytowana przez Ukrinform.

Według władz Ukrainy istnieje duże ryzyko uszkodzenia sarkofagu, który znajduje się nad czwartym blokiem elektrowni jądrowej - dokładnie tym, który uległ awarii w 1986 roku. Wicepremierka ostrzegła, że zniszczenie sarkofagu doprowadzi do "przedostania się do atmosfery znacznych ilości pyłu radioaktywnego, który rozprzestrzeni się nie tylko nad Ukrainą, ale także nad innymi krajami europejskimi".

- Rosjanie ignorują te groźby i nadal przechowują duże ilości amunicji w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni jądrowej. Dziesiątki ton rakiet, pocisków artyleryjskich, amunicji moździerzowej, są codziennie tam transportowane i składowane w niewielkiej odległości od elektrowni jądrowej. Setki ton amunicji znajdują się w mieście Czarnobyl - powiedziała ukraińska wicepremierka. Używanie starego sprzętu dodatkowo zwiększa ryzyko niekontrolowanej detonacji.

