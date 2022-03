Były premier Rosji: Władimir Putin utrzyma się u władzy maksymalnie przez dwa lata

Michaił Kasjanow udzielił wywiadów dla brytyjskiej stacji LBC. Kasjanow jest byłym premierem Federacji Rosyjskiej - został jednak odwołany z tej funkcji przez Putina w 2004 roku. Pierwszy premier za kadencji Putina został wówczas członkiem opozycji. W kwietniu 2006 roku został przewodniczącym Sojuszu Ludowo-Demokratycznego, który przekształcił się w Rosyjski Sojusz Ludowo-Demokratyczny.

Według polityka wojna w Ukrainie pokazała prawdziwe oblicze Władimira Putina, które zostało ukształtowane w czasie, gdy był agentem KGB. Kasjanow podkreślił, że działania prezydenta Rosji są ostatecznym dowodem na to, że agenci tajnych służb nigdy nie powinni być powoływani na ważne stanowiska państwowe. Radził też, by w przyszłości zapobiegać tego typu sytuacjom.

- Rządy Władimira Putina potrwają maksymalnie dwa lata - stwierdził dalej Kasjanow. Były premier Rosji dodał, że Putin i tak został już znokautowany po zdecydowanej reakcji Zachodu na wojnę w Ukrainie. - Myślał, że będzie tak, jak przy aneksji Krymu - kontynuował.

Władimir Putin będzie rządził dwa lata? "Rosjanie zobaczą rzeczywiste przyczyny i rzeczywiste źródła problemów, które mają"

Kasjanow dodał, że NATO powinno mocniej zareagować na wojnę i przychylić się do prośby Ukrainy dotyczącej zakazu lotów nad tym krajem. Według niego taka decyzja sprawiłaby duży szok u Putina, a ponadto mogłaby doprowadzić do rozważenia odwrotu. Wówczas prezydent Rosji najpewniej skupiłby się tylko na utrzymaniu separatystycznych republik.

Michaił Kasjanow stwierdził też, że po zachowaniu Putina widać, że jest coraz bardziej zły. Powodem ma być oczywiście to, że zaplanowane przez niego "operacje wojskowe", nie idą zgodnie z planem. Przewidywania dotyczące jeszcze dwóch lat rządów Putina mają z kolei wynikać z tego, że gniew Rosjan będzie wzrastał, ale stopniowo.

- Nie w krótkim czasie, ale na dłuższą metę tak. Zobaczą rzeczywiste przyczyny i rzeczywiste źródła problemów, które mają. To będą dziesięciolecia płacenia za to, co Putin zrobił dla kraju - powiedział w rozmowie z LBC.

