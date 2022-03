Więcej na temat Ordo Iuris znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Ordo Iuris to skrajnie konserwatywna fundacja, która w Polsce zajmuje się między innymi zakazem aborcji. Teraz chce zadbać o utrzymanie demokratycznych standardów podczas wyborów na Węgrzech. Informując o swojej misji, fundacja podważa wiarygodność OBWE - najważniejszej europejskiej instytucji skupiającej się na bezpieczeństwie demokratycznych wyborów i prawach człowieka.

Ordo Iuris będzie pilnować węgierskich wyborów

Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris, stwierdził, że funkcja obserwatorów to wielka odpowiedzialność.

- Po mocno krytykowanym Raporcie Pośrednim OBWE, musimy odzyskać wiarygodność międzynarodowych misji obserwacyjnych - stwierdził.

- Jesteśmy gotowi do objęcia przewodnictwa w przestrzeganiu najlepszych praktyk, międzynarodowych standardów i zasad bezstronnej, demokratycznej i pełnej szacunku obserwacji wyborów - zapewnił, w wypowiedzi cytowanej na stronie instytutu. To on objął funkcję szefa zorganizowanej przez fundację Międzynarodowej Misji Obserwacyjnej.

O tym, że członkowie skrajnie konserwatywnej fundacji będą obserwować węgierskie wybory, poinformował na Twitterze rzecznik węgierskiego rządu Zoltan Kovacs. "Wśród rosnących obaw o bezstronność, integralność OBWE, celem misji jest przywrócenie zaufania publicznego do procesów wyborczych i obserwatorów międzynarodowych" - stwierdził.

W lutym Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie zaleciła zwiększenie zespołu obserwatorów na węgierskie wybory. W raporcie OBWE rekomenduje zwiększenie kontroli nad takimi aspektami jak: rejestracja wyborów, kampania wyborcza, zastraszanie wyborców, kupowanie głosów, relacje w mediach z wyborów, przejrzystość finansowania kampanii oraz proces składania i rozpatrywania skarg.

OBWE zwraca też uwagę na warunki panujące na Węgrzech, zakłócające zasadę pluralizmu mediów. Władze Węgier krytykowały raport organizacji.

- Rzeczywistość jest taka, że różnorodność i zrównoważony charakter węgierskich mediów jest jasnym punktem w porównaniu z tym, co możemy zobaczyć w Europie Zachodniej - stwierdził wówczas Zoltan Kovacs.

Wybory parlamentarne na Węgrzech mają się odbyć 3 kwietnia. Rządząca partia Fidesz zmierzy się z blokiem zjednoczonej opozycji.