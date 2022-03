Ukraina: "Rosja znów użyła zakazanej amunicji kasetowej". Obrońcy Kijowa odpierają ataki [PODSUMOWANIE]

Zobacz wideo Komorowski: Po 1989 roku NATO zlikwidowało arsenały broni taktycznej. Rosjanie je utrzymali

>>> Z najnowszych informacji przekazanych przez Służby Generalne Sił Zbrojnych Ukrainy wynika, że Rosjanie "zrezygnowali z działań ofensywnych w pobliżu miasta Sumy". "Wróg próbuje się przegrupować i wycofać jednostki na inne kierunki" - podano.

Siły Zbrojne Ukrainy nadal prowadzą operację obronną na kierunkach wschodnim, południowo-wschodnim i północno-wschodnim. (...) Na kierunkach wołyńskim i siwierskim trwa prowadzenie działań obronnych i innych zadań w określonych obszarach operacyjnych. Sytuacja jest pod kontrolą i nie zmieniła się znacząco. Zgrupowanie sił ukraińskich i obrońców Kijowa odstrasza wroga, który próbuje przebić się przez ukraińską obronę od północnego zachodu i wschodu w celu przejęcia kontroli nad kluczowymi drogami i osadami.

- wskazano, dodając, że wojska ukraińskie powstrzymują natarcia Rosjan m.in. w kierunku Zaporoża.

>>> Ofensywa Rosjan trwa w rejonach Charkowa oraz miasta Izium (w obwodzie charkowskim). Strona ukraińska odzyskała m.in. osiedla mieszkalne w okolicach Chersonia i miasto Husariwka W rejonie Doniecka i Ługańska Ukraińskie Siły Połączone - jak informują - odpierają dziennie średnio 5 ataków Rosjan.

>>> Biuro prokuratora generalnego Ukrainy przekazało, że Rosja przeprowadziła w niedzielę atak rakietowy w obwodzie dniepropietrowskim. "Rakieta była uzbrojona w zakazaną amunicję kasetową" - podano w komunikacie cytowanym przez agencję Interfax-Ukraina. Przypomnijmy: ta amunicja jest zakazana przez międzynarodowe konwencje i bardzo niebezpieczna (zwłaszcza dla cywilów) - przede wszystkim dlatego, że zapalnik pocisków aktywuje się podczas spadania, a część ładunków nie ulega detonacji. Mogą wybuchnąć później, co sprawia, że śiercionośne zagrożenie jest długotrwałe

>>> W Mariupolu sytuacja nadal jest katastrofalna. Ostrzał trwa właściwie non stop, brakuje też jedzenia, wody i leków. Mieszkańcy grzebią swoich bliskich na prowizorycznych cmentarzach między blokami. - Czystej wody można było nabrać tylko w poidłach, które znajdują się w parkach. Ale to bardzo niebezpieczne. Bo najpierw trzeba do nich dotrzeć, a okupanci strzelają chaotycznie, po całym mieście. Nie ma żadnych reguł. I leci, co tylko się da: ładunki kasetowe, pociski artyleryjskie, rakiety. A potem przy poidle jest jeszcze długaśna kolejka. I ta droga po wodę dla wielu okazała się ostatnią - opowiadał jeden z mieszkańców w rozmowie ze współpracującą z Onetem ukraińską dziennikarką, Marią Tsiptsiura. - Któregoś dnia, kiedy się obudziliśmy, zauważyliśmy, że na zewnątrz spadł śnieg. Cieszyliśmy się jak dzieci. Śnieg - to woda. Zbieraliśmy go szufelkami do śmieci i upychaliśmy do wiader. W domu topniał przez kilka dni. I wiecie, co było najbardziej przykre? Że z całego wiadra upchanego śniegu można uzyskać tylko kilka centymetrów stopniałej wody. Za to czystej wody. Później zaczęliśmy spuszczać wodę z ogrzewania. Z kaloryferów. Ale problem polegał na tym, że ta woda ma chemiczne dodatki. Jednak, kiedy nie ma innej, człowiek godzi się picie nawet takiej. Ludzie starali się ją gotować - opowiadał.

>>> Wieczorem m.in. na portalu Meduza opublikowano wywiad Wołodymyr Zełenskiego z niezależnymi rosyjskimi dziennikarzami. Wcześniej rosyjski regulator próbował zablokowąc publikację wywiadu. Zełenski został zapytany m.in. o propozycję Jarosława Kaczyńskiego dotyczącą misji pokojowej NATO w Ukrainie. - Nie rozumiem jeszcze do końca tej propozycji. Nie potrzebujemy zamrożonego konfliktu na terytorium naszego państwa - wyjaśniłem to na spotkaniu z naszymi polskimi kolegami. Wiem, że kontynuowali tę retorykę. Szczęśliwie bądź nie, to wciąż nasz kraj, a ja jestem prezydentem, więc na razie my będziemy decydować, czy znajdą tu się jakieś siły - powiedział.

>>> W poniedziałek w Stambule rozpocznie się kolejna runda rozmów pokojowych między delegacjami Ukrainy i Rosji. Ukraiński prezydent powiedział, że priorytetami w negocjacjach z Federacją Rosyjską są suwerenność i integralność terytorialna jego kraju. W nagraniu zamieszczonym w nocy w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski podkreślił, że został poinformowany o możliwości i potrzebie spotkania się przywódców Rosji i Ukrainy twarzą twarz na terenie Turcji. - Przyjrzymy się rezultatom negocjacji. Nasze priorytety w tych rozmowach to suwerenność i integralność terytorialna Ukrainy, a także skuteczne gwarancje bezpieczeństwa dla naszego państwa. Nasz cel jest oczywisty - jak najszybsze osiągnięcie pokoju i przywrócenie normalnego życia w naszej ojczyźnie - dodał.

>>> W ostatnich godzinach pierwsza dama Ukrainy Olena Zełenska zwróciła się do świata z apelem: "Nasze dzieci są przyzwyczajone do zasypiania przy dźwiękach wybuchów. Ale proszę was: nie przyzwyczajajcie się do wojny! Bo w XXI wieku w Europie nie można przyzwyczaić się do widoku dzieci, które nie wiedzą, czy jutro będą żyły".

Nie można przyzwyczaić się do masowych grobów, w które zamieniają się spokojne miasta. Wojna na Ukrainie to wojna na wyciągnięcie ręki. Bądź otwarty, reaguj. Pozostań po stronie pokoju i ludzkości. Wtedy zwycięstwo Ukrainy będzie waszym zwycięstwem!

- zaapelowała.

>>> Podczas 94. ceremonii rozdania Oscarów odbywającej się w hollywoodzkim Dolby Theatre w Los Angeles odbyła się minuta ciszy dla Ukrainy."Podczas gdy film jest dla nas ważną drogą wyrażania naszego człowieczeństwa w czasach konfliktu, miliony rodzin na Ukrainie potrzebują jedzenia, opieki medycznej, czystej wody i służb ratowniczych" - napisano na jednym ze slajdów wyświetlonych podczas ceremonii.

