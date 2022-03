Ukraińskie władze oskarżają Rosję o przesiedlenia ludności. Chodzi o kilkadziesiąt tysięcy osób

Liczbę 40 tys. przesiedlonych Ukraińców podaje BBC, które przytacza słowa Iryny Wereszczuk. Jak czytamy w artykule, przesiedlenia odbywają się bez koordynacji z Kijowem. Tysiące ludzi Rosjanie mieli deportować z Mariupola. BBC wskazuje, że obecnie na wschód od miasta znajduje się obóz przejściowy, w którym, według relacji samych Ukraińców, Rosjanie mają przesłuchiwać ludzi przed deportacją. Obecnie ma tam przebywać 5 tys. osób.

Rosjanie mieli deportować 40 tys. Ukraińców

Wereszczuk w niedzielę zażądała od Rosji uwolnienia cywilów uprowadzonych z okupowanych terenów. Jak powiedziała, są wśród nich ochotnicy, dziennikarze, a także działacze organizacji pozarządowych i lokalni urzędnicy. Wicepremierka dodała, że ukraińskie władze przygotowały listę tych osób i zwróciły się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o określenie ich statusu, nie są bowiem jeńcami wojennymi.

BBC rozmawiało z jedną z uchodźczyń z Mariupola. Kobieta relacjonowała, że z grupą osób ukrywała się przed bombardowaniem w jednym z budynków. Rosjanie kazali ludziom wyjść na zewnątrz dla własnego bezpieczeństwa. Budynek płonął po ostrzale.

Następnie mieszkańcy musieli przejść pieszo ok. 4 km do punktu kontrolnego rosyjskiego wojska. Stamtąd zabrano ich na tereny tzw. Donieckiej Republiki Ludowej, która jest pod kontrolą Rosjan. - Na miejscu trzeba było zdecydować, czy pozostać na terenie republiki, czy jechać dalej do Rosji - powiedziała rozmówczyni BBC. - Niektórzy starsi ludzie nie wiedzieli, gdzie zmierzają. Myśleli, że może będą mogli zostać w Rostowie i wrócić po kilku miesiącach do Mariupola. Zamiast tego zabrano ich do Samary - dodała.

Wadym Bojczenko, mer Mariupola, przekazał w niedzielę, że od 20 do 30 tys. mieszkańców jego miasta zostało siłą przewiezionych do Rosji.

