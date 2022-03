Viktor Orban w wywiadzie dla Radia Kossuth powiedział, że stanowisko NATO wobec wojny w Ukrainie jest takie samo jak Węgier, ponieważ Sojusz nie wysłał do Ukrainy żołnierzy. Jak czytamy w omówieniu rozmowy na portalu 444.hu, węgierski premier podkreślił, że państwa członkowskie, które chcą wyjść poza te ramy, zrobią to na własną odpowiedzialność.

Viktor Orban kpiąco o Zełenskim. Nie wspomniał, że też jest prawnikiem

Orban odniósł się do wystąpienia Wołodymyra Zełenskiego podczas czwartkowego szczytu Unii Europejskiej. Prezydent Ukrainy apelował wtedy do niego, by przestał się wahać. - Posłuchaj, Viktorze, wiesz co dzieje się w Mariupolu? Proszę, jeśli możesz, idź na nabrzeże Dunaju. Spójrz na te buty. I zobaczysz, że masowe zbrodnie mogą wydarzyć się znowu we współczesnym świecie. I to robi dziś Rosja. Te same buty. W Mariupolu są tacy sami ludzie. Wahasz się, by nałożyć sankcje czy nie? Wahasz się, czy przepuścić broń czy nie? Wahasz się, czy handlować z Rosją czy nie? To nie czas na wahanie. Czas podjąć decyzję - powiedział. Zełenski nawiązał do pomnika "Buty na brzegu Dunaju" upamiętniającego ofiary Holokaustu.

Wojna w Ukrainie. Papież Franciszek: Dość! Zatrzymajcie się! Niech zamilknie broń!

- Jestem prawnikiem, żyjącym na podstawie wiedzy, którą zdobyłem w świecie prawa. On jest aktorem, opierającym się na wiedzy, którą zdobył jako aktor - skomentował wystąpienie Zełenskiego Orban. Węgierski lider pominął jednak fakt, że Zełenski, choć przed wejściem do polityki był znany głównie jako aktor, ma również wykształcenie prawnicze.

Orban podkreślił, że nie ma nic nadzwyczajnego w ostrym wystąpieniu prezydenta Ukrainy, bo w interesie jego kraju jest to, aby jak najwięcej państw przyłączyło się do wojny.

- Musimy dać jasno do zrozumienia, że jesteśmy Węgrami, więc zawsze prowadzimy politykę przyjazną Węgrom. Nasza polityka nie jest przyjazna Ukrainie czy Rosji, tylko przyjazna Węgrom - powiedział Orban.

