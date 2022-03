Wojna w Ukrainie. Papież Franciszek: Dość! Zatrzymajcie się! Niech zamilknie broń!

Papież Franciszek w trakcie spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański poruszył temat inwazji na Ukrainę. Zaznaczył, że "oznacza ona porażkę dla wszystkich nas". - Dość! Zatrzymajcie się! Niech zamilknie broń! - zaapelował z placu św. Piotra. Duchowny po raz kolejny nie nazwał agresora i po raz kolejny nie przeszło mu przez gardło: "Rosja" czy "Putin".

Papież Franciszek. "Dość! Zatrzymajcie się! Niech zamilknie broń!"

Papież w swoim przemówieniu podkreślił, że bestialstwo wojny uderza w najbardziej niewinnych. - Trzeba odrzucić wojnę, miejsce śmierci, gdzie ojcowie i matki grzebią swoje dzieci, gdzie ludzie zabijają swych braci, nawet ich nie widząc; gdzie potężni decydują, a biedni umierają - mówił Franciszek. Dlatego zaapelował do przywódców politycznych, by przystąpili do odpowiedzialnych negocjacji pokojowych.

- W obliczu niebezpieczeństwa samounicestwienia ludzkość musi zrozumieć, że nadszedł czas zniesienia wojny, wymazania jej z historii ludzkości, zanim ona wymaże człowieka z historii. Proszę wszystkich przywódców politycznych, aby się nad tym zastanowili i zobowiązali się do tego; aby spoglądając na umęczoną Ukrainę zrozumieli, że każdy dzień wojny pogarsza sytuację dla wszystkich - mówił Franciszek. Dlatego ponawiam mój apel - Dość! Zatrzymajcie się! Niech zamilknie broń! Pracujmy poważnie na rzecz pokoju! - cytuje jego słowa Vatican News.

Wojna uderza w najbardziej niewinnych. "Co drugie dziecko zostało wysiedlone z tego kraju"

Franciszek stwierdził również, że wojna nie może stać się przyzwyczajeniem. - Wojna nie niszczy jedynie teraźniejszości, ale także przyszłość społeczeństwa. Przeczytałem, że od początku agresji na Ukrainę, co drugie dziecko zostało wysiedlone z tego kraju. Oznacza to niszczenie przyszłości, prowokowanie dramatycznej traumy u najmłodszych i najbardziej niewinnych wśród nas. To jest bestialstwo wojny - czynu barbarzyńskiego i świętokradczego - zaznaczył duchowny. - Wojna nie może byś czymś nieuniknionym, nie możemy przyzwyczaić się do wojny! Zamiast tego musimy przekształcić dzisiejsze oburzenie w jutrzejsze zaangażowanie. Ponieważ jeśli z tych wydarzeń wyjdziemy tacy jak wcześniej, to w jakiś sposób wszyscy będziemy winni - skomentował sytuację papież Franciszek.

