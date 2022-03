Wojna w Ukrainie. Donald Trump znów publicznie zachwala prezydenta Rosji: Putin jest mądry

Od ponad miesiąca rosyjskie wojska bombardują ukraińskie miasta w tym szkoły, szpitale oraz budynki mieszkalne. Terroryzują ludność cywilną, uniemożliwiając im wydostanie się z oblężonych miast oraz zabijają cywili. Mimo to Donald Trump twierdzi, że odpowiedzialny za agresję Rosji na Ukrainę Władimir Putin "jest mądry". Przyznał jednak, że prezydent Rosji "popełnił błąd" doprowadzając do wojny.

REKLAMA

Zobacz wideo Andrzej Duda spotkał się z Joe Bidenem. "Nie mówimy uchodźcy, to są nasi goście"

Donald Trump: Pytali mnie, czy Putin jest mądry. Tak, Putin jest mądry

Donald Trump w sobotę w czasie wiecu w Commerce w stanie Georgia wypowiedział się na temat prezydenta Rosji Władimira Putina oraz działań Rosji w Ukrainie. - Pytali mnie, czy Putin jest mądry. Tak, Putin jest mądry - ocenił Trump przed swoimi zwolennikami, którzy zgromadzili się, by wysłuchać przemówienia.

Były prezydent Stanów Zjednoczonych twierdzi, że sądził, iż Putin "będzie negocjował, ale postawił 200 tysięcy żołnierzy na granicy". Podkreślił, że "to nigdy nie powinno się wydarzyć". Dodał także, że rosyjski przywódca "popełnił błąd" rozpoczynając agresję na Ukrainę. Jednak po chwili ponownie zaczął chwalić prezydenta Rosji. "To wygląda na świetne negocjacje, które nie poszły mu zbyt dobrze" - skomentował, odnosząc się do zgromadzenia przy granicy z Ukrainą rosyjskich wojsk.

Przeczytaj więcej informacji z Ukrainy na stronie głównej Gazeta.pl.

Donald Trump nie tylko pochwalił część działań Putina. W pochlebny sposób wypowiedział się także o przywódcach Chin Xi Jinpingu oraz Korei Północnej Kim Dzong Unie, nazywając ich "mądrymi". "Najmądrzejszy dostaje się na szczyt" - powiedział były prezydent USA cytowany przez portal The Hill.

Media: Wizyta Bidena podkreśla zmieniającą się relację USA i Polski

Joe Biden o Putinie: Ten człowiek nie może pozostać u władzy

W odmiennym tonie wypowiedział się w sobotę na Zamku Królewskim w Warszawie obecny prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, który stwierdził, że Władimir Putin nie może nadal pełnić funkcji prezydenta Rosji, a za załamanie gospodarki Rosjanie mogą winić wyłącznie swojego przywódcę. Prezydent dodał, że Putin jest odpowiedzialny za wojnę, cierpienie Ukraińców i skalę zniszczeń. - Dyktator pragnący odbudować imperium nigdy nie wymaże z narodów miłości do wolności. Brutalność nigdy nie zniszczy ich woli bycia wolnymi. Ukraina nigdy nie będzie zwycięstwem Rosji, bo wolni ludzie nie chcą żyć w świecie beznadziei i ciemności - powiedział w sobotę w Warszawie Biden.

Na miłość boską, ten człowiek nie może pozostać u władzy

- dodał.

Arestowicz: Rosja wycofa wojska z Kijowa. Przeniesie je do Donbasu

******

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.