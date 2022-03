Najnowsze informacje ws. Siergieja Szojgu. Miał rozmawiać z szefem azerbejdżańskiego MON

Według informacji azerbejdżańskiego resortu obrony Siergiej Szojgu nawiązał ostatnio kontakt telefoniczny z płk gen. Zakirem Hasanowem, który jest szefem azerbejdżańskiego MON-u. Przeczyłoby to doniesieniom, że stan zdrowia ministra obrony federacji rosyjskiej nie jest najlepszy.

REKLAMA

"25 marca podczas rozmowy telefonicznej ministra obrony Azerbejdżanu płk gen. Zakira Hasanowa z ministrem obrony Rosji Siergiejem Szojgu omówiono sytuację na terytorium Azerbejdżanu, gdzie tymczasowo stacjonują rosyjskie siły pokojowe" - czytamy w komunikacie opublikowanym na Twitterze przez Ministerstwo Obrony Republiki Azerbejdżanu.

Siergiej Szojgu zniknął z przestrzeni publicznej. Czy jest to spowodowane stanem zdrowia ministra?

23 marca rosyjska telewizja przekazała, że Szojgu nie był widziany od 12 dni. Po raz ostatni publicznie pokazał się 11 marca. Według nieoficjalnych informacji absencja rosyjskiego ministra miał być spowodowana jego stanem zdrowia, a konkretnie problemami z sercem.

24 marca na temat nieobecności Siergieja Szojgu w przestrzeni publicznej wypowiedział się rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, który zdementował doniesienia o rzekomych problemach zdrowotnych ministra.

Zobacz wideo Andrzej Duda spotkał się z Joe Bidenem. "Nie mówimy uchodźcy, to są nasi goście"

- Minister obrony, jak pewnie rozumiecie, ma się o co martwić. Trwa specjalna operacja wojskowa [tak Rosjanie propagandowo nazywają swoją inwazję na Ukrainę i rozpoczęcie wojny - red.]. Nie jest to oczywiście czas na aktywność medialną. To dość zrozumiałe - powiedział Dmitrij Pieskow.

Arestowicz: Rosja wycofa wojska z Kijowa. Przeniesie je do Donbasu

Przeczytaj więcej informacji z Ukrainy na stronie głównej Gazeta.pl.

Anton Heraszczenko o Siergieju Szojgu: Miał atak serca

W piątek późnym wieczorem szef resortu spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Heraszczenko opublikował na Facebooku wpis, w którym poinformował, że Szojgu miał przejść zawał serca. "Miał atak serca po tym, gdy usłyszał od Putina zarzuty w sprawie całkowitej porażki inwazji na Ukrainę" - czytamy w komunikacie Heraszczenki.

Z kolei w sobotę rano na stronie rosyjskiego Ministerstwa Obrony Narodowej pojawiło się nagranie z rzekomego spotkania Szojgu z przedstawicielami resortu finansów, które dotyczyło "szeregu zagadnień dotyczących realizacji i zobowiązań budżetowych na ten rok, a przede wszystkim porządku obronnego państwa". Podczas spotkania Szojgu miał powiedzieć: "w dalszym ciągu zwiększamy dostawy broni i sprzętu, korzystając z funduszy kredytowych. Priorytetem jest precyzyjne uzbrojenie dalekiego zasięgu, sprzęt lotniczy, a także utrzymanie gotowości bojowej strategicznych sił jądrowych".

Rosja rozpoczęła ćwiczenia w pobliżu Japonii. Czy to ostrzeżenie od Putina?

W dalszym ciągu nie ma pewności, że nieobecność Siergieja Szojgu w przestrzeni publicznej nie jest spowodowana stanem jego zdrowia. Mimo informacji azerbejdżańskiego resortu obrony, wypowiedzi Kremla w tej sprawie oraz nagrania ze spotkania, od 11 marca minister obrony nie pojawiał się bowiem nigdzie "na żywo".

*****

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.