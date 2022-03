Zobacz wideo Ukrainka ma wiadomość dla swojej chrzestnej w Moskwie: Naprawdę sami palimy swoje domy?!

>>>Brytyjskie Ministerstwo Obrony w nocy z soboty na niedzielę poinformowało, iż rosyjskie siły powietrzne i rakietowe nadal ostrzeliwują cele na całym terytorium Ukrainy, w tym na obszarach gęsto zaludnionych. Jak czytamy w opublikowanym na Twitterze krótkim podsumowaniu, "Rosja nadal polega na amunicji 'stand-off', wystrzeliwanej z rosyjskiej przestrzeni powietrznej, by zmniejszyć narażenie własnych samolotów na atak ukraińskich sił obrony powietrznej". Jak donosi brytyjski MON, raporty USA wskazują na 60 proc. awaryjność tego typu amunicji, co "pogłębi problem Rosjan z coraz bardziej ograniczonymi zapasami, zmuszając ich do powrotu do mniej zaawansowanych pocisków lub akceptowania większego ryzyka dla swoich samolotów".

REKLAMA

W niedzielę rano brytyjski MON poinformował z kolei, iż w związku z niepowodzeniami na północnych frontach siły rosyjskie koncentrują swoje wysiłki przede wszystkim "na próbie okrążenia sił ukraińskich bezpośrednio wokół separatystycznych regionów na wschodzie kraju, posuwając się od strony Charkowa na północy i Mariupola na południu" - informuje brytyjskie ministerstwo obrony. Sytuacja w północnej Ukrainie "pozostaje w dużej mierze statyczna, a lokalne kontrataki ukraińskie utrudniają Rosjanom próby reorganizacji swoich sił".

Więcej aktualnych informacji o wojnie w Ukrainie na stronie głównej Gazeta.pl

>>>Podobne informacje przedstawił w niedzielę rano Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Z informacji zamieszczonych w mediach społecznościowych wynika, że wojska rosyjskie próbują zablokować Czernihów w północnej Ukrainie i kontynuują koncentrację sił w obwodzie donieckim z zamiarem pełnego zajęcia obwodów donieckiego i ługańskiego. Celem jest przede wszystkim przejęcie kontroli nad Popasną i Rubiżnem oraz całkowite zajęcie Mariupola.

Jak poinformowała ukraińska armia, Rosjanie na kierunku północnym kontynuowali w ostatnich godzinach ostrzał dzielnic mieszkalnych Czernihowa, Iwaniwki i Nieżyna. Ostrzeliwano też dzielnice mieszkalne i przedmieścia Kijowa.

Rosjanie mają dążyć do przegrupowania wojsk, przemieszczając się w okolice Czarnobyla i blżej granicy z Białorusią w celu odzyskania zdolności bojowej. Jak informują Siły Zbrojne Ukrainy, może się to wiązać z kolejną próbą zaatakowania stolicy od północnego zachodu.

>>>Tymczasem świat szeroko komentuje wizytę prezydenta USA Joe Bidena w Polsce. W USA informacje i komentarze o wizycie prezydenta Bidena w Warszawie i jego przemówieniu na Zamku Królewskim trafiły na pierwsze strony gazet i czołówki programów informacyjnych. Amerykańskie media eksponują szczególnie mocne słowa Joe Bidena pod adresem Rosji i Władimira Putina.

"To być może najważniejsze przemówienie jego prezydentury" - tak wystąpienie na Zamku Królewskim określił znany prezenter CNN Wolf Blitzer, który wizytę Joe Bidena relacjonował z Warszawy. Dziennikarz wskazał na słowa Bidena, że Putin "nie może pozostać u władzy" i przypomniał, że tego samego dnia prezydent USA nazwał rosyjskiego przywódcę "rzeźnikiem".

Dziennik Washington Post określił wystąpienie prezydenta USA mianem "mocnego". Gazeta zauważa jednak, że słów o konieczności odejścia ze stanowiska prezydenta Rosji nie było w przygotowanym tekście przemówienia i że nawet doradcy Joe Bidena byli nimi zaskoczeni. Washington Post ocenił, że było to najbardziej konfrontacyjne i agresywne przemówienie amerykańskiego prezydenta na temat Rosji od czasów Ronalda Reagana.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Najnowsze informacje z Ukrainy po ukraińsku w naszym serwisie ukrayina.pl.