Wojna w Ukrainie. Kolejny atak rakietowy na Lwów. Morawiecki: To sygnał Rosjan

Do ostrzału rakietowego we Lwowie doszło w sobotę 26 marca podczas przemówienia Joe Bidena w Polsce. Jak poinformował Kyiv Post, w jego wyniku zostało rannych co najmniej pięć osób. Oprócz uszkodzeń w infrastrukturze nie doszło do żadnych strat budynków mieszkalnych - podkreślił mer miasta Andrij Sadowy. Sadowy powiedział, że rakiety, które spadły na Lwów, zostały wystrzelone z Sewastopola na Krymie. Bliższe szczegóły nie są na razie znane.

Ostrzał skomentował premier Mateusz Morawiecki. - To sygnał Rosjan, że będą posuwać się dalej; dlatego wzmacniamy wschodnią flankę NATO - przekazała Polska Agencja Prasowa na Twitterze.

To drugi atak sił rosyjskich w tym dniu - pierwszy wydarzył się około godziny 16. Słychać było wówczas trzy potężne eksplozje, wskutek których ucierpiał obiekt przemysłowy, gdzie przechowywane jest paliwo, oraz jednostka wojskowa.

Kolejny atak na Lwów. "Znacznie uszkodzono obiekty infrastruktury"

We Lwowie ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Władze miasta zaapelowały do mieszkańców o zejście do schronów. "Pozostańcie w schronach, zachowajcie spokój. Aż do oficjalnych komunikatów nie rozpowszechniajcie żadnych informacji, zdjęć ani wideo" - zaapelował szef obwodu lwowskiego Maksym Kozycki. "W rezultacie nowych ataków rakietowych znacznie uszkodzono obiekty infrastruktury" - poinformował za pośrednictwem Telegrama Andrij Sadowy. W mieście trwają akcje gaśnicze.

Warto podkreślić, że ponad 700-tysięczny Lwów leży ok. 80 kilometrów od granicy z Polską. Schroniło się w nim tysiące uchodźców. Przez długi czas miasto nie było atakowane przez Rosjan, przez co stało się miejscem schronienia ludzi uciekających z innych ostrzeliwanych miast, takich jak np. Charków na wschodzie Ukrainy.

