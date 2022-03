Wojna w Ukrainie. CNN: Rosyjski żołnierz strzelił w twarz 11-letniej dziewczynce

Do zdarzenia doszło w piątek 18 marca. Rodzina - matka z córkami i ich babcią - uciekała z atakowanego przez Rosjan Mariupola (miasto we wschodniej Ukrainie, w obwodzie donieckim). Na punkcie kontrolnym koło Wasylówki do jednej z dziewczynek strzelił rosyjski żołnierz - podaje CNN.

Gdy okupanci zdali sobie sprawę, z tego, co się stało, udzielili 11-latce pomocy i wysłali ją do szpitala - relacjonowała matka dziecka. Okazało się, że kula przeszła przez szczękę, uszkadzając struny głosowe. Według lekarza dziewczynka odzyska pełną sprawność. - Inna sprawa to konsekwencje psychiczne w wyniku traumy - dodał.

Rosjanie atakują Mariupol

W wielu miastach nadal trwają walki Ukraińców z rosyjskim agresorem. Najgorsza sytuacja panuje nadal w Mariupolu. Jak pisaliśmy we wcześniejszym artykule, okupanci poszukują w mieście członków Sił Zbrojnych Ukrainy, których - po raz kolejny mijając się z prawdą - określają mianem "nazistów".

W zachodniej części Mariupola, która znajduje się obecnie pod kontrolą okupantów, rozpoczęły się czystki. Według relacji mieszkańców Rosjanie zaczęli chodzić po domach, które ocalały podczas bombardowań i prowadzić "spis ludności". Kiedy nikt nie otwiera, po prostu wyważają drzwi. Przeprowadzają też rewizje i pytają np., kto służył w siłach zbrojnych.

Władze Ukrainy szacują, że od początku wojny Rosjanie wywieźli około 15 tysięcy mieszkańców Mariupola. Zwrócono się do Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża o pomoc w ustaleniu miejsca ich pobytu.

