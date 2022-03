Ukraina nie czeka na Niemcy. Samodzielnie kupiła broń od niemieckiego producenta

Rząd niemiecki poinformował 21 marca, że chce dostarczyć Ukrainie więcej broni. Rzecznik kanclerza Olafa Scholza zastrzegł jednak, że nie będzie to broń ofensywna. Dotąd Niemcy obiecały władzom w Kijowie pociski przeciwlotnicze i przeciwpancerne.

REKLAMA

Rzecznik rządu Steffen Hebestreit zapewnił, że w sprawie dostaw broni na Ukrainę Niemcy nie będą się wyłamywać z "zachodniego chóru", choć nie zamierzają też odbiegać od własnej linii politycznej. "Mogę tylko potwierdzić słowa szefowej resortu obrony. Jesteśmy w stanie pomóc Ukrainie" - zaznaczył. Steffen Hebestreit powołał się na wypowiedź minister obrony Christine Lambrecht, która stwierdziła, że z powodu deficytów w Bundeswehrze broń dla Ukrainy można zamawiać bezpośrednio od koncernów zbrojeniowych. Wcześniej utrzymywała, że Niemcy nie wyślą jej już żadnej broni.

Zobacz wideo Banachewycz: Niemcy na razie prezentują postawę niegodną przywództwa w Europie

Ukraina nie czekała na Niemcy. "Wzięła sprawy we własne ręce"

Jak pisze "Welt am Sonntag", w związku z niezdecydowaną postawą rządu Olafa Scholza, "Ukraina wzięła sprawy we własne ręce, by zdobyć nowoczesną niemiecką broń". Transakcji dokonano przed 18 marca, a więc na trzy dni przed ogłoszeniem przez rzecznika rządu Niemiec wsparcia.

Tego dnia firma Dynamit Nobel Defence - producent granatników RGW 90 - złożyła wniosek o możliwość wywozu broni za granicę i otrzymała zgodę Federalnego Urzędu ds. Gospodarki i Kontroli Eksportu.

Więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl

Niemcy wahają się przed dostarczaniem broni Ukrainie. Wcześniej sprzedawały ją Rosji

Niemcy są czwartym największym eksporterem broni na świecie. W czasie obowiązywania embarga na dostawy broni do Rosji, po jej inwazji na Donbas i Krym w 2014 roku, niemieckie firmy zbrojeniowe dostarczyły rosyjskiej armii sprzęt za blisko 122 miliony euro.

Więcej broni dostarczyła w tym okresie tylko Francja. Koszt sprzętu, który francuskie firmy sprzedały Putinowi, szacuje się na 152 miliony euro.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Najnowsze informacje z Ukrainy po ukraińsku w naszym serwisie ukrayina.pl.