Joe Biden spotka się z ukraińskimi ministrami podczas wizyty w Polsce

W spotkaniu Joe Bidena z ukraińskimi ministrami weźmie udział także amerykański sekretarz stanu Antony Blinken i minister obrony Lloyd Austin - poinformował Biały Dom. Będzie to pierwsze spotkanie Bidena z Kulebą od inwazji Rosji na Ukrainę.

Joe Biden spotka się w Warszawie z Dmytrem Kułebą oraz Ołeksijem Reznikowem

Podczas wizyty w Polsce Joe Biden nie tylko spotka się z Andrzejem Dudą i wygłosi przemówienie na Zamku Królewskim. Jak podaje agencja Bloomberg, na sobotę zostało również zaplanowane spotkanie Joe Bidena z ukraińskimi ministrami. Do warszawy już dotarli minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba oraz minister obrony Ołeksij Reznikow. "Oczekujemy na spotkanie z Joe Bidenem" - powiedział w sobotę na antenie RMF FM ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca.

Kilka minut przed godziną 11 Dmytro Kułeba opublikował na Twitterze zdjęcia ze spotkania z amerykańskimi politykami. "Ten specjalny format 2+2 pozwala nam na poszukiwanie praktycznych decyzji zarówno w sferze politycznej, jak i obronnej, aby wzmocnić zdolność Ukrainy do odparcia rosyjskiej agresji" - napisał ukraiński szef MSZ.

Joe Biden w Polsce. Odwiedzi m.in. uchodźców na Stadionie Narodowym

Wizyta Joe Bidena w Polsce

Andrzej Duda spotka się w sobotę w południe z Joe Bidenem. Wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce jest związana z wojną w Ukrainę i to też będzie tematem rozmów prezydentów. Amerykański przywódca w Polsce jest od piątku. Biden przyleciał do Warszawy z Rzeszowa, gdzie spotykał się ze stacjonującymi tam amerykańskimi żołnierzami. Z polskim prezydentem ma rozmawiać między innymi o bezpieczeństwie kraju w sytuacji toczącej się za wschodnią granicą wojny. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że będzie chciał rozmawiać o możliwościach przysłania do Polski kolejnych amerykańskich żołnierzy. - To jest dzisiaj jeden z najważniejszych tematów, o których mówimy. Dla wszystkich jest jasne, że Rosja jest agresywna i że należy się spodziewać tego, że mogłaby na Ukrainie nie poprzestać - powiedział Andrzej Duda.

Ok. godziny 17.30 na Zamku Królewskim Joe Biden ma wygłosić przemówienie na temat wojny na Ukrainie oraz obrony wartości demokratycznych na świecie.

